Mugė „Gamescom 2018″: AOC atskleidžia trečiąją aukštos kokybės žaidimų monitorių „AGON“ kartą

Amsterdamas, 2018 m. rugpjūčio 20 d. – šių metų mugėje „gamescom“, vykstančioje Kelno parodų centre Vokietijoje, monitorių bendrovė AOC pristatys visiškai naujus gaminius, kurie papildys aukščiausios klasės žaidimų monitorių „AGON“ asortimentą. Naujieji „AGON 3″ serijos monitoriai, pasižymintys išpuoselėtu, futuristiniu, apdovanojimus pelniusiu dizainu, debiutuos su dviem išlenktais 27 colių dydžio, QHD raiškos monitoriais: „AG273QCX“ modeliu su „FreeSync 2 HDR“ ir „PC-VESA DisplayHDR 400″ palaikymu, 1 ms MPRT, 144 Hz atnaujinimo dažniu ir „AG273QCG“ modeliu su „G-SYNC“ palaikymu, 1 ms GtG ir 165 Hz atnaujinimo dažniu. Žurnalistai galės pirmieji išmėginti šiuos modelius Verslo zonoje, salėje 2.2, stende B069/A060.

Mugėje „gamescom 2018″ susipažinkite su naujaisiais „AG273QCG“ (kairėje) ir „AG273QCX“ (dešinėje) modeliais

Atnaujinti ir naujai interpretuoti monitoriai

Nuo pat 144 Hz „FreeSync“ ir „G-Sync“ monitorių, kaip „AG271QX“ ir „AG271QG“, ir 240 Hz atnaujinimo dažnio monitorių, kaip „AG251FZ“ ir „AG251FG“ debiuto 2016 m. „AOC AGON“ asortimentas buvo itin vertinamas profesionalių ir esporto žaidėjų daugelyje turnyrų. Dabar „AOC AGON 3″ serija turi naują dizainą: agresyvus 1800R išlinkis, apjungtas su trijose pusėse berėmiu dizainu, panardina ir tikrai įtraukia žaidėjus. Sukurta, atsižvelgiant į LAN-vakarėlius ir dideles kompiuterinių žaidimų konvencijas, „AGON 3“ serija pasižymi vieno paspaudimo mechanizmu, teikiančiu itin lengvą sąranką, o taip pat turi nešimo rankeną, įmontuotą į stovą. Perkonstruotas kampinis V formos stovas užima mažiau vietos ant stalo ir siūlo pilną ergonomišką aukščio ir pasukimo reguliavimą. Naują požiūrį į „AGON 3″ serijos dizainą užbaigia itin lengvai pritaikomos žiedų formos RGB apšvietimas („AGON Game Lights“), naujasis, perkurtas valdiklis („AGON Game Pad“), skirtas greitai prieigai prie įvairių funkcijų, ir mėgstamas ausinių laikiklis, dabar, siekiant suteikti daugiau lankstumo, įrengtas iš abiejų pusių. Dėl nuostabą keliančio dizaino „AG273QCG“ monitorius buvo pagerbtas „Red Dot Design Award 2018″ apdovanojimu.

Atsinaujinkite, rinkdamiesi legendinį monitorių

Naujieji AOC „AG273QCG“ ir „AG273QCX“ monitoriai ne tik atneša šviežumo ant jūsų darbo stalo, bet taip pat naujas monitorių technologijas, naujausias inovacijas ir visus reikalingus patobulinimus, kurių laukė žaidėjai.

Kalbant apie specifikacijas, „Freesync™2 HDR“ 27 colių „AG273QCX“ modelis turi išlenktą VA panelę su gimtąja QHD (2560×1440) skiriamąją geba, 144 Hz atnaujinimo dažniu, 4 ms GtG / 1 ms MPRT ir plačia spalvų gama, padengiančia 90% DCI-P3 spalvų erdvės. Palaikydamas „PC-VESA DisplayHDR 400″ standartą, „AG273QCX“ monitorius siūlo didžiausią 400 cd/m² ryškumą ir atkuria didelio dinaminio diapazono turinį tikroviškam ir įtraukiančiam žaidimui. Dėl „AMD Radeon Freesync™2 HDR“ technologijos, vaizdo turinį galima tiesiogiai susieti su monitoriaus gimtąja spalvų gama ir ryškumo diapazonu, taip išlaikant HDR vaizdo kokybę, tuo pačiu išvengiant neefektyvaus atspalvių atvaizdavimo ir išsaugant nežymią delsą.

„AG273QCG“ monitorius turi išlenktą 27 colių TN panelę gimtąja QHD (2560×1440) skiriamąja geba, dar aukštesniu 165 Hz atnaujinimo dažniu, 1 ms GtG atsako laiku, 400 cd/m² ryškumu ir „NVIDIA G-SYNC“ palaikymu.

AOC taip pat siūlo daugybę patobulinimų, kuriuos iki šiol žaidėjai galėjo patirti, naudodami papildomą programinę įrangą: „AOC Dial Point“ funkcija ekrane uždės taikinio indikatorių, taip žaidėjai visada galės naudoti kryžminį taikiklį, net ir FPS (Pirmojo asmens šaudyklių) žaidimuose, kuriuose jo sąmoningai vengiama arba jis padidinamas, o dabar bus galima tiksliai nusitaikyti ten, kur reikia, ir tada, kai to reikia. Žaidėjai taip pat be vaizdo plokščių programinės įrangos ar papildomų konsolės komandų galės nustatyti „Frame Per Second“ (Kadrų per sekundę) skaitliuką viename iš keturų kraštų. Dėl „AOC Game Color“ technologijos, naudotojai, priklausomai nuo jų pageidavimų, gali padidinti arba sumažinti vaizdo sodrumą, kad būtų išgautas geresnis pilkos spalvos lygis ir išsamiai atkuriamos vaizdo detalės, nereikalaujant atspalvių atkūrimo ar ryškumo padidinimo nustatymų vaizdo plokščių programinėje įrangoje. Šios funkcijos gali būti labai lengvai ir greitai pakeistos naujai perkurtu „QuickSwitch“ valdikliu. Abu monitoriai taip pat turi akis tausojančias ir komfortą didinančias funkcijas, „Flicker-Free“ technologiją ir „Low Blue Light“ režimą.

Europoje „AOC AGON AG273QCG“ („G-SYNC“) monitorių, tikimasi, bus galima įsigyti nuo 2018 m. lapkričio mėn., o „AOC AGON AG273QCX“ („Freesync™2 HDR“) monitorių – nuo 2018 m. gruodžio mėn.