Naujas „Call of Duty: Modern Warfare“ yra labai gerai perkamas

„Activision“ praneša, kad jai puikiai sekasi pardavinėti naują „Call of Duty: Modern Warfare“ žaidimą. Iš tiesų, tai labiausiai perkamas šios serijos žaidimas istorijoje. Žaidimas buvo išleistas spalio 25 dieną ir per tris dienas jo pardavimai jau sugeneravo 600 mln. USD.

Manoma, kad „Call of Duty: Modern Warfare“ gali tapti perkamiausiu 2019 metų žaidimu. Pasvarstymui, „Call of Duty: Modern Warfare” per tris dienas sugeneravo dvigubai daugiau pajamų nei „Joker“ filmas. Tad galima sakyti, kad žaidimų industrijai dabar labai geri laikai.

2020 metais, kartu su naujomis konsolėmis, turime sulaukti ir naujos „Call of Duty“ dalies. Sekančią žaidimo dalį kurs „Sledgehammer Games“. Ką tik išleista dalis yra „Infinity Ward“ kūrinys.