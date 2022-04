NVIDIA, galimai, testuoja vaizdo plokštę su AD102 lustu ir 900 W TDP

Reikėtų pažymėti, kad keli šaltiniai dabar teigia, kad aukščiausios klasės „GeForce RTX 40“ modelis, kuris turėtų pasirodyti vėliau šiais metais, turės 600 W TDP. Čia kalbama apie RTX 4090. Todėl, kaip spėjama, 900 W variantas yra arba RTX 4090 Ti, kuri turėtų būti pristatyta vėliau, arba šalutinis projektas, kuris kada nors gali tapti tikru produktu. Taip pat negalima atmesti, kad NVIDIA sugrąžins savo TITAN seriją, nes gandų skleidėjas taip pat teigia, kad joje bus 48 GB 24 Gb/s atmintis.

Be to, Kopite7kimi patvirtina ir naujausias RTX 4080/4070 modelių specifikacijas. Įdomu tai, kad dabar tikimasi, jog kiekvienas modelis turės skirtingą grafikos procesorių. RTX 4080 turėtų AD103 lustą, o RTX 4070 gautų AD104 grafikos procesorių. NVIDIA taip pat padidintų atminties talpą kiekviename iš segmentų: xx080 serija gautų 16 GB (taigi, nuo 4 iki 6 GB daugiau, priklausomai nuo to, su kuriuo RTX 3080 modeliu lyginame), o xx70 serija – 4 GB daugiau (8 GB -> 12 GB).