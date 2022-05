NVIDIA nesutiko atskleisti kiek pajamų gavo iš kripto valiutų kasėjų 2018 m., mokės 5,5 mln. baudą

SEC (JAV vertybinių popierių ir biržos komisija) patvirtino, kad NVIDIA bendrovė akcininkams nepateikė pakankamai informacijos apie pajamas 2018 metais. NVIDIA sumokės 5,5 mln. dolerių baudą, nes bendrovė neatskleidė kriptovaliutų poveikio bendrovės žaidimams skirtų vaizdo plokščių pardavimams.

Per kelis iš eilės NVIDIA 2018 finansinių metų ketvirčius bendrovė savo akcininkams nepranešė, kiek žaidimams skirtų vaizdo plokščių buvo parduota kriptovaliutų rinkai. Dėl šios rinkos nepastovumo tai galėjo investuotojus suklaidinti ir privesti prie blogų investicijų

NVIDIA nepripažino ir nepaneigė SEC išvadų. Bendrovė nusprendė sumokėti baudą.

“Nvidia’s disclosure failures deprived investors of critical information to evaluate the company’s business in a key market. “All issuers, including those that pursue opportunities involving emerging technology, must ensure that their disclosures are timely, complete, and accurate.”

— Kristina Littman, Chief of the SEC Enforcement Division’s Crypto Assets and Cyber Unit.