NVIDIA ruošiasi pasiūlyti silpnesnę RTX 3050 versiją su 6 GB RAM

Sklinda gandai, kad NVIDIA aktyviai dirba su prie silpnesnio RTX 3050 modelio. Kalbama, kad ši vaizdo plokštė, bus su GA107-325 grafikos procesoriaus variantu. Pirminė RTX 3050 iš 2022 metų turėjo GA106-150 grafikos procesorių. Visų pirma, tikimasi, kad naujos vaizdo plokštės boost taktinis dažnis bus mažesnis – 1470 MHz, o tai reiškia maždaug 20 % mažesnį našumą.

Be to, spėjama, kad ši vaizdo plokštė turės siauresnę 96 bitų atminties magistralę, palyginti su ankstesne 128 bitų konfigūracija, todėl sumažės atminties pralaidumas. Be to, nukentės ir atminties talpa, ji bus sumažinta iki 6 GB nuo ankstesnės 8 GB. Vienintelis aspektas, kuris vis dar lieka nepatvirtintas, yra konkreti pačio grafikos procesoriaus konfigūracija.

Kada RTX 3050 6 GB galėtų pasirodyti rinkoje informacijos kol kas nėra.