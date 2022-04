NVIDIA sako, kad jų vaizdo plokščių tvarkyklės yra pranašesnės už konkurentų

Nuo programos „Game Ready“ įdiegimo NVIDIA išleido 150 tvarkyklių, kurios palaiko daugiau nei 400 žaidimų. Vien 2021 m. bendrovė išleido 20 tvarkyklių, kurios palaikė 75 naujus žaidimus. NVIDIA nemažina tempo, sako Sean Pelletier (vyresnysis „Game Ready“ tvarkyklių produktų vadybininkas). Šiandien NVIDIA išleido vaizdo įrašą ir straipsnį, kuriuose paaiškinamas „Game Ready“ tvarkyklių kūrimo procesas.

Vienas iš svarbiausių vaizdo įrašo punktų yra testavimas ir tikrinimas. NVIDIA kasdien atlieka 1000 bandymų ir 2021 m. testavimui skyrė 1,8 mln. valandų. NVIDIA turi didelę stacionarių ir mobiliųjų sistemų kolekciją, kurioje atliekami automatizuoti bandymai, pasižymintys daugiau nei 4500 GPU, CPU, RAM ir operacinių sistemų konfigūracijomis.

NVIDIA labai didžiuojasi tuo, kad kiekviena tvarkyklė pereina „Microsoft“ „“Windows“ aparatinės įrangos kokybės laboratorijos (WHQL) testą. Kad gautų tokį sertifikatą, kiekviena tvarkyklė turi įveikti 1300 griežtų testų.

NVIDIA tvirtina esanti vienintelė grafikos procesorių gamintoja, sertifikuojanti kiekvieną tvarkyklių leidimą. Šiuo atveju NVIDIA šaiposi iš AMD, kuri paprastai pirma išleidžia ne WHQL tvarkykles:

[…] Only once all this work is completed do we launch the driver via GeForce.com and GeForce Experience. And because the Game Ready Driver Program and our promise of quality relies on all of this work, we don’t release sub-par beta drivers with minimal testing, let alone multiple conflicting beta drivers forked from different development branches that support different games and products, which confuse customers.