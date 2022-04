4 in 1: i7-12700KF, „ASUS ROG Maximus Z690 Hero“, „Kingston Fury Beast“ DDR5 ir „Noctua NH-D15S chromax“

Intro

„Alder Lake“ procesoriai leido ramiau atsikvėpti „Intel“ kompanijai nuo nuolatinio AMD spaudimo, trunkančio sulig „Zen“ architektūros pasirodymu 2017 metais. Dabar „Intel“ ne tik vėl konkurencinga, bet ir perėmė pirmaujančio estafetę. Daugelyje segmentų pirmuoju pasirinkimu vėl tapo „Intel“ procesoriai, ypač kai AMD nesiima oficialaus kainų mažinimo. Šiandien apžvelgiamas „Core i7-12700KF“ turbūt yra vieną geriausių kainos/spartos santykį turinčių procesorių. Greičiausiai to nepavyks pasakyti apie „ASUS ROG Maximus Z690 Hero“ pagrindinę plokštę, kuri atsiduria high-end – premium segmentų sandūroje, kur bargain produkcijos nelabai ir būna. „Hero“ vėl yra nukrauta funkcijomis su overkill VRM’u, tačiau ASUS atkreipė dėmesį ir į smulkmenas, kaip kad patogesnis vaizdo plokštės išėmimas. „Hero“ puikiai pasitarnaus atsakant į kelis mus dominančius klausimus. Kaip veikia ASUS automatinio spartinimo AI OC įrankis, ar būtinas LGA1700 tvirtinimo įrankis optimaliam i7-12700KF aušinimui ir t.t.? Iš esmės apžvalgoje dalyvaus visas komplektas. Be ASUS pagrindinės plokštės taip pat naudosime „Kingston Fury Beast“ DDR5 rinkinį ir „Noctua NH-D15S chromax“ aušintuvą. Be nei vieno iš jų komplektas nefunkcionuotų, todėl kiekvienas komponentas yra vienodai svarbus.