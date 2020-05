Paaiškėjo naujų detalių apie RTX 3080 Ti, atskleista galima sparta, dažnis

Kiek seniau „YouTube“ kanalas „Moore’s Law is Dead“ atskleidė nemažą kiekį informacijos apie būsimą NVIDIA „Ampere“ architektūrą, dabar mes gauname naują informacijos dozę.

Pradžiai apie RTX 3080 Ti aušinimą. Teigiama, kad gamyklinis aušintuvas turės tris ventiliatorius ir veiks tyliau nei RTX 2080 Ti FE vaizdo plokščių. RTX 3080 Ti maitinti bus skirtos dvi 8 kontaktų jungtys. „Ampere“ vaizdo plokštės taip pat galės pasigirti PCIe 4.0 sąsaja.

NVIDIA kuria kelis lustus, dabar žinome apie GA102, GA103 ir GA104. Teigiama, kad GA102 turės 5376 CUDA branduolius, o naujų CUDA branduolių sparta per taktą išaugs ~10 %. Be to, dar pakils ir grafikos procesorių dažnis. Iš GA102 tikimasi didesnių nei 2,2 GHz boost dažnių, o mažesni lustai gali perkopti net 2,5 GHz dažnį. RTX 3080 Ti gaus kiek apkarpytą GA102 lustą, tad galutinis CUDA branduolių kiekis yra nežinomas. Atminties posistemė susidės iš 384 bit atminties valdiklio ir 18 GB GDDR6 atminties. Tai suteiks 863 GB/s duomenų pralaidumą. Teigiama, kad RTX 3080 Ti už pirmtaką 4K raiškoje bus greitesnė nuo 40 iki 70 %. Visa tai priklausys nuo žaidimų optimizacijų.

„Ampere“ lustai bus gaminami pasitelkiant 7 nm lygio litografiją. Didesni GA102 ir GA103 lustai turėtų būtų gaminami naudojant pažangesnę 7 nm EUV litografiją, o kiti lustai naudojant paprastą 7 nm techprocesą.

Greitai įvyksiančio GTC renginio metu kompanija turėtų apie savo planus kalbėti daugiau, bet žaidėjai dar gaus palaukti. Pirma į rinką bus metami „Tesla“ ir DGX produktai. Žaidėjai jiems skirtų vaizdo plokščių gaus laukti iki rugsėjo. Teigiama, kad „Ampere“ išleidimas turi įvykti prieš „Cyberpunk 2077“ žaidimo pasirodymą.