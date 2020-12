Pataisymas, gerinantis „Cyberpunk 2077“ spartą su „Ryzen“ procesoriais

„Cyberpunk 2077“ žaidime kūrėjai paliko daug klaidų, kai kurios iš jų atrodo tikrai vaikiškos. Žaidėjai pastebėjo, kad „Cyberpunk 2077“ žaidimas blogai išnaudoja „Ryzen“ procesorių virtualius branduolius, o tai galima lengvai pastebėti „Windows“ užduočių tvarkymo meniu (Task Manager). Dėl to žaidėjai, naudojantys „Ryzen“ procesorių, „Cyberpunk 2077“ žaidime turi mažesnę spartą, o taip pat daug daugiau trūkčiojimų. Tai reškia, kad kol kas „Cyberpunk 2077“ yra optimizuotas tik „Intel“ procesoriams.

Labai gerai, kad jau yra greitas sprendimas „Cyberpunk 2077“ žaidimui, kuris leidžia geriau išnaudoti „Ryzen“ procesorius. Tam reikia šiek tiek žinių, bet viską galima padaryti naudojantis gidu. Reikia modifikuoti vieną žaidimo failą, o tai keičia kaip „Cyberpunk 2077“ atpažįsta procesorių. Labai tikėtina, kad šį atnaujinimą vėliau pasiūlys ir patys „CD Project Red“.

Gidas kaip įgalinti optimizacijas „Ryzen“ procesoriams: (Video galite rasti čia)

Step by Step:

1. Download HxD hex editor

2. Find your Cyberpunk2077.exe, i have GOG so mines was in Cyberpunk 2077binx64

3. Make a backup copy of Cyberpunk2077.exe just in case

4. Drag Cuberpunk2077.exe to HxD, a bunch of hex numbers should appear (like 01 FF 0D, etc)

5. Press CTRL+F, change column to Hex-Values

6. Put in “75 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08” in the search string without quotes, those values should be highlighted

7. Copy “EB 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08” without quotes

8. Back in HxD right click the highlighted values and select “paste insert”

9. Now go to top bar and click the save icon logo