„Philips 27B1U7903″ monitorius su „Thunderbolt™ 4″ ir „MiniLED“ užtikrina maksimalų našumą ir vaizdo fejerverkus šiuolaikiniams profesionalams

Amsterdamas – 2022 m. lapkričio 21 d. – Kūrybos specialistai ir menininkai dirba įvairiais būdais ir ieško sprendimų, kurie atitiktų jų individualius ir specifinius poreikius, kad galėtų visapusiškai išreikšti savo kūrybiškumą. Kad jiems būtų lengviau dirbti, reikia galingo monitoriaus, kuris užtikrintų našumą didinančias funkcijas, aukštos kokybės vaizdą ir patogias jungtis.

MMD, pirmaujanti ekranų specialistė ir „Philips monitors“ prekės ženklo licencijos partnerė, šiandien pristato „Philips 27B1U7903“ – 4K „MiniLED“ „Thunderbolt™ 4″ monitorių, kuriame derinamas išskirtinis vaizdo našumas ir saugus prijungimas vienu kabeliu, kurio komponentams ir pakuotei naudojamos tvarios medžiagos ir kuris yra stilingo dizaino. „Philips 27B1U7903“ yra pirmasis „Philips“ monitorius, kuriame įdiegta „Thunderbolt™ 4″ technologija, užtikrinanti naujos kartos jungčių galimybes.



Idealus monitorius tiems, kuriems svarbus labai aukštas spalvų tikslumas: „Philips 27B1U7903″

Pagrindinės savybės

• „Thunderbolt™ 4″ vaizdo, garso, duomenų perdavimo, eterneto, maitinimo tiekimo, grandininio sujungimo ir kt.

• „MiniLED“ ekranas, didžiausias pritemdymo zonų skaičius 27 colių monitoriuje (2 304 zonos, palyginti su įprastomis 576 zonomis)

• „VESA DisplayHDR 1400″ sertifikatas, užtikrinantis gilesnę juodą ir ryškesnę baltą spalvą bei itin tikroviškas spalvas, ryškumą ir šešėlius žaidimuose ir filmuose

• „UltraClear 4K“ skiriamoji geba, užtikrinanti ypatingą detalumą ir tikslumą

• Keturių pusių konstrukcija be rėmelio ir integruotas kabelių tvarkymas, kad vaizdas būtų elegantiškas ir neperkrautas

„Philips 27B1U7903″, kuriame gausu pažangiausių, našumą didinančių funkcijų, yra idealus pasirinkimas visų kūrybinių profesijų atstovams. Jis ne tik užtikrina stulbinantį vaizdą, pasižymi ypatingu spalvų tikslumu ir dėmesiu detalėms, bet ir pasižymi „Thunderbolt™ 4″ technologijos greičiu, galia ir paprastumu.“ – sako Xeni Bairaktari, „MMD Monitors & Displays“ pasaulinės rinkodaros vadovė ir vyresnioji prekės ženklo vadovė ES.

Galia, našumas ir tikslumas

„Philips 27B1U7903“ puikiai tiks profesionalams, pavyzdžiui, kinematografininkams, koloristams, fotografams ir grafikos dizaineriams, kuriems svarbus labai didelis spalvų tikslumas ir detalumas. Dėl „UltraClear 4K“ (3840×2160) skiriamosios gebos monitorius yra toks tikslus ir detalus, kokio reikia CAD ir 3D grafikos programoms. IPS technologija užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, o „MiniLED“ foninis apšvietimas palengvina ryškumo ir kontrasto santykio valdymą. Šis monitorius taip pat sertifikuotas pagal VESA „DisplayHDR™ 1400″ standartą, o tai reiškia, kad jo didžiausias ryškumas siekia 1400 nitų, gerokai padidėja kontrasto diapazonas ir platesnė spalvų gama (1,07B spalvų), todėl išryškėja anksčiau nematytos detalės ir niuansai, užtikrinantys itin tikroviškus efektus. Daugybė kitų vaizdą gerinančių funkcijų dar labiau išplečia „Philips 27B1U7903“ vaizdo našumą. „Quantum Dot“ technologija – naujoviška puslaidininkinių nanokristalų technologija – tiksliai skleidžia tam tikro bangos ilgio šviesą, kad būtų sukurtos ryškios, dinamiškos, akį džiuginančios spalvos. Funkcija „Zero Bright Dot™“ pašalina LCD ryškių taškų defektus, o „SmartUniformity“ užtikrina vienodą ryškumą visame ekrane, o mažesnė nei 1 Delta E vertė užtikrina aukščiausią spalvų tikslumą, be to, apsaugo nuo bet kokių spalvų skirtumų tarp kelių to paties tipo ekranų.

Kita „Philips 27B1U7903“ išskirtinė savybė – „Thunderbolt™ 4″ protokolas, kuris užtikrina paprastumą, greitį ir patikimumą taip, kaip to negalėjo padaryti jo pirmtakai. Nesvarbu, ar naudotojams reikia žaibiško duomenų perdavimo vienu kabeliu, patikimų 4K pramogų keliuose ekranuose, įspūdingo 90 W galios tiekimo nešiojamiesiems kompiuteriams įkrauti ar maitinti, paprasto ir galingo grandininio sujungimo kelių monitorių sąrankoms, ar ramybės, kurią suteikia didesnis saugumas nuo „Thunderspy“ atakų, „Thunderbolt™ 4″ siūlo tikrą privalumų lobyną. Ir tai dar ne viskas – „Thunderbolt™ 4″ suderinama su USB4, todėl naudotojai tikrai galės mėgautis geriausia ir sparčiausia prieinama USB sparta, užtikrinančia iki 32 Gb/s duomenų perdavimo greitį.

Galiausiai „Philips 27B1U7903“ turi daugybę ergonomiškų ir tvarumo principais pagrįstų funkcijų, pavyzdžiui, paslėptą „PowerSensor“ jutiklį, leidžiantį sutaupyti iki 80 % energijos sąnaudų, ir „SmartErgoBase“ tipo stovą, leidžiantį naudotojams pasukti, pakreipti ir reguliuoti monitoriaus aukštį taip, kad jis būtų patogiausioje padėtyje ilgai dirbant ar pramogaujant.

Kainos ir prieinamumas

„Philips 27B1U7903“ jau galima įsigyti už 1.299,00 EUR kainą.

Daugiau informacijos apie „Philips 27B1U7903″:

https://www.philips.lt/c-p/27B1U7903_00/professional-monitor-4k-uhd-mini-led-thunderbolttm-4-colis-monitorius