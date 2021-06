„Philips Momentum“ – pirmasis pasaulyje monitorius sukurtas „Xbox“ konsolėms

Amsterdamas, 2021 m. birželio 22 d. – MMD, lyderiaujanti monitorių specialistė ir „Philips monitors“ prekės ženklo licencijos partnerė, praneša apie pirmąjį pasaulyje „Designed for Xbox“ konsolių žaidimų monitorių. „Philips Momentum“ „Designed for Xbox“ konsolių žaidimų monitoriai sukurti specialiai „Xbox“ gerbėjams. Šis „Designed for Xbox“ monitorius nustato „Xbox“ žaidimų standartą. Panaudojus naująją HDMI 2.1 jungtį, pasiekiami naujos kartos žaidimai su 4K skiriamąja geba ir greitu 120 Hz atnaujinimo dažniu, užtikrinančiais itin aiškią ir sklandžią žaidimų patirtį. „Philips monitors“ bendradarbiavo su „Xbox“ komanda, kad sukurtų ir tobulintų šiuos „Designed for Xbox“ monitorius užtikrinant optimalų, patvirtintą veikimą su „Xbox Series X“ konsolėmis nuo pirmos prijungimo akimirkos. Pirmuoju „Philips Momentum“ „Designed for Xbox“ konsolių žaidėjams skirtos serijos monitoriumi bus 55 colių (139,7 cm) modelis suteiksiantis neprilystamą įsijautimo pojūtį.

Naujas geriausias pasirinkimas konsolių žaidėjams

Skirtingai nei televizoriai, „Philips Momentum“ žaidimų monitoriai yra specialiai sukurti konsolėms ir užtikrina mažą įvesties trukmę bei atsilikimą, kad žaidimas būtų sklandesnis ir realistiškesnis. Maža „Momentum“ serijos įvesties delsa yra puikus privalumas žaidžiant vaizdo žaidimus, kuriuose svarbus kiekvienas judesys, kad jūsų įvestis greičiau užsifiksuotų ekrane. Pavyzdinis 55 col. „Philps Momentum“ („559M1RYV“) monitorius turės integruotą garso juosta (angl. soundbar), kurią specialiai sukūrė inžinieriai iš „Bowers & Wilkins“, visame pasaulyje novatoriškais dizainais ir garso inžinerija pagarsėjusios britų garsiakalbių įmonės.

Sukurta „Xbox“

Šis naujas „Philips Momentum“ monitorius užtikrina „Designed for Xbox“ atitinkantį veikimą – itin aiški 4K skiriamoji geba, 120 Hz atnaujinimo dažnis, HDR palaikymas su „DisplayHDR 1000″ sertifikatu, „Variable Refresh Rate“ (kintamas atnaujinimo dažnis) sklandžiam žaidimui ir „Always Low Latency“ (visada maža vėlavimo trukmė). Komanda dirbo kartu, kad sukurtų „Xbox Game Mode“ – įdomų režimą su specialiai pritaikyta vaizdo kokybe „Xbox“ konsolėms. Monitorius buvo intensyviai išbandytas ir patvirtintas „Microsoft“ ir „TPV“ inžinierių, kad būtų užtikrintas tobulas suderinamumas, taip pat patenkinant didelius „Xbox“ gerbėjų lūkesčius.

„„Xbox“ padalinyje mes visada norime suteikti savo gerbėjams galimybę pasirinkti, kaip, ką ir kur jie žaidžia savo mėgstamus žaidimus. Šiandien džiaugiamės galėdami pranešti apie savo partnerystę su „Philips monitors“, pristatydami pirmuosius „Designed for Xbox“ monitorius, suteikdami gerbėjams unikalų monitorių su technologijomis ir funkcijomis, užtikrinančiomis geriausią konsolinių žaidimų patirtį su „Xbox Series X | S“.“ – Matt Kesselring, „Xbox of Hardware Partnerships“ direktorius.

„„Philips Momentum“ pirmauja žaidimų konsolių sektoriuje, o ši svarbi partnerystė ir naujas produktas leidžia ir toliau tą daryti. Įspūdingi ir įtraukiantys „Momentum“ konsolių žaidimų monitoriai leis naujoms „Xbox“ konsolėms ir jų funkcijoms sužibėti, taip suteikiant labiausiai džiuginančias ir pilnavertes žaidimų sesijas.“ Stefan Sommer, MMD rinkodaros ir verslo vadybos direktorius Europoje.

Nauji „philips Momentum“ monitoriai „Designed for Xbox“ bus išleidžiami sekančiai:

„Philips Momentum“ 55 col. 4K „Designed for Xbox“ konsolių žaidimų monitorius („559M1RYV“)

55 col. 4K iki 144 Hz, integruota „Bowers & Wilkins“ garso juosta, „VESA-Certified DisplayHDR 1000″.

Galima įsigyti nuo: 2021 m. rugpjūčio.

Rekomenduojama mažmeninė kaina: 1.399 EUR.

Tai yra tik pirmasis žingsnis žaidėjams skirtoje „Designed for Xbox“ monitorių serijoje: daugiau modelių bus pristatyta ateinančiais mėnesiais. Tuo tarpu dėl HDMI 2.1 standarto naujasis „Philips Momentum 559M1RYV“ suteiks nuostabią žaidimų patirtį su 4K raiška ir 120 Hz atnaujinimo dažniu su visomis naujos kartos konsolėmis.

Daugiau informacijos ir techninės specifikacijos: https://download.p4c.philips.com/files/5/559m1ryv_69/559m1ryv_69_pss_.pdf

Daugiau informacijos apie „Philips“ monitorius rasite: https://www.philips.lt/c-m-so/monitoriai