„Philips“ pristato naują „SuperWide“ monitorių 45B1U6900C su integruota USB-C stotele: Pakeisk du monitorius vienu 45 colių įrenginiu

Amsterdamas, 2023 m. kovo 28 d. – „Philips 45B1U6900C“ perkelia dviejų monitorių praktiškumą į vieną ekraną.

„Philips 45B1U6900C“ turi didelį 44,5″ (113 cm) įstrižainės ekraną, pasižymintį „Double QHD“ (5120 x 1440) raiška, ir papildomoų funkcijų, kurios padės profesionalams atlikinėti kelias užduotis vienu metu. 45B1U6900C turi integruotą USB-C stotelę, RJ45 lizdą („Gigabit Ethernet“), „SuperWide“ 32:9 kraštinių santykį ir 1500R išlenkimą su 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampais.

.

„Philips 45B1U6900C“ monitoriaus 44,5″ „SuperWide“ ekranas su 32:9 kraštinių santykiu suteikia daug erdvės profesionalams

Geresnis produktyvumas ir darbo eiga

Du atskirus monitorius atstojantis „Philips 45B1U6900C“ leidžia profesionalams greta atidaryti kelis langus be juos skiriančio rėmelio, nes turi didelį 44,5″ ekraną su „SuperWide“ 32:9 kraštinių santykiu. Tas itin platų ekraną apibūdinantis 32:9 kraštinių santykis taip pat padeda dirbant su laiko juostomis paremta programine įranga – pavyzdžiui, su vaizdo ar garso redagavimo programomis. Be to, lenktas VA ekranas pasižymi plačiais apžvalgos kampais (178°/178°) ir ryškiu, kontrastingu vaizdu. Tuo tarpu naudotoją apglėbiantis 1500R išlenkimas kuria labiau įtraukiančią patirtį.

Kita paminėjimo verta darbo vietą gerinanti savybė yra šio monitoriaus jungtys – 45B1U6900C turi integruotą USB-C stotelę ir RJ45 lizdą. Jų dėka naudotojai gali per USB-C prie monitoriaus prijungti nešiojamąjį kompiuterį ir iš karto per monitoriaus RJ45 lizdą gauti laidinę prieigą prie tinklo . Prie monitoriaus USB-C lizdo prijungtas įrenginys taip pat gali gauti maitinimą („USB Power Delivery“, iki 100 W), išplėsti darbalaukio erdvę („USB DisplayPort Alt“ režimas), ir pasiekti išorinius įrenginius, prijungtus prie monitoriaus USB stotelės. Pastarajai funkcijai naudojamas „USB 3.2 Gen 1″ standartas, užtikrinantis didelės spartos duomenų perdavimą (5 Gbit/s). 45B1U6900C monitorius siūlo visą tai per vieną USB-C, sujungiantį nešiojamą kompiuterį ir monitorių.

„Philips 45B1U6900C“ turi ne tik integruotą USB-C stotelę, bet ir daug kitų savybių, kurios gali padėti profesionalams atlikti kasdienes užduotis. Kaip tokių savybių pavyzdžius galima paminėti „DisplayHDR 400″ (VESA sertifikuotą plataus dinaminio diapazono palaikymą, užtikrinantį sodrius, tikroviškus vaizdus), netvarką ant stalo mažinantį ausinių kabliuką ir integruotą KVM jungiklį „MultiClient“, kuris leidžia viena pele ir viena klaviatūra per vieną monitorių valdyti du prijungtus kompiuterius. 45B1U6900C monitorius turi ir „TÜV Rheinland Eyesafe RPF 50″ sertifikatą, kuris nurodo, kad ekranas turi akis tausojantį mėlynos šviesos filtrą – dėl to naudotojams lengviau dirbti praktiškai bet kokio apšvietimo sąlygomis.

„Philips 45B1U6900C“ prieinamumas

„Philips 45B1U6900C“ monitorius idealiai tinka profesionalams, norintiems supaprastinti darbo eigą ir gerinti produktyvumą.

Monitorių jau galima rasti prekyboje už 1089 €.