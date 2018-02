Pirmieji „Ryzen 2600“ spartos testai

Visų laukiami „Ryzen 2000“ serijos procesoriai turi būti išleidžiami balandį. Jau kiek anksčiau „Sisoft Sandra“ duomenų bazėje matėme įrašą apie „Ryzen 2600“ procesorių, dabar tas pats modelis išbandytas „GeekBench“ teste. Tai mums leis pamatyti, ko galime tikėtis iš kiek pagerintos „Ryzen+“ architektūros.

Pagal dabartinius duomenis, „Ryzen 2600“ vis dar turės 6 branduolius, o jų dažnis bus 3.4/3.8 GHz. Tai yra +200 MHz lyginant su pirmtaku „Ryzen 1600“.

Žvelgiant į pateikiamą „GeekBench“ rezultatą maloniai nustembame. Vienos gijos rezultatas yra 17 % geresnis, o apkrovus visą procesorių gauname 13 % daugiau spartos. Reikia nepamiršti, kad naujojo procesoriaus dažnis kiek didesnis. Be to, nežinome koks yra XFR dažnis, tad realus pagreitėjimas per taktą nebus toks įspūdingas. Veikiau žiūrime į 5 % pagreitėjimą per taktą kai apkraunamas visas procesorius ir kiek didesnį kai naudojama viena gija.