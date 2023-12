RTX 4090D nepalaikys spartinimo ir turės mažesnį TDP reitingą

NVIDIA ketina išleisti specialią „GeForce RTX 4090“ vaizdo plokštės versiją, pritaikytą Kinijos rinkai. Pranešama, kad ši plokštė vadinasi „GeForce RTX 4090D“ (raidė „D“ reiškia Drakonas). Šis modelis sukurtas AD102 lusto pagrindu ir yra skirtas apeiti JAV apribojimus, kurie neleidžia importuoti originalios RTX 4090 į Kiniją.

Remiantis „Benchlife“ platinamais gandais, GA102-250 grafikos procesorių siuntos į Kiniją bus pradėtos tiekti šią savaitę, todėl gali būti atskleistos visos vaizdo plokštės specifikacijos. Taip pat reikėtų žinoti, kad RTX 4090D išleidimo reikėtų laukti kitų metų pradžioje. Dar svarbiau, kad svetainė dabar patvirtino, jog šios vaizdo plokštės nepalaikys spartinimo arba, geriausiu atveju, jų spartinimo galimybės bus labai ribotos.

Bet kokios NVIDIA partnerių ar galutinių naudotojų pastangos viršyti 4800 TOPS apribojimus gali sukelti papildomas JAV sankcijas, o to NVIDIA siekia išvengti. Be to, svetainėje patvirtinama, kad TDP sumažintas nuo 450 W iki 425 W.

Akivaizdu tai, kad RTX 4090D gerokai skiriasi nuo standartinės 4090, todėl neturėtų būti naudojamas tas pats pavadinimas. Nors tam tikri aspektai, pavyzdžiui, atminties specifikacijos, gali būti bendri.