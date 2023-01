„Samsung 990 Pro“ SSD naudotojai praneša apie kaupiklio staigų būklės lygio kritimą

Naudotojai apie greitesnį nei įprasta „Samsung 990 Pro“ SSD diskų būklės blogėjimą pranešė maždaug prieš mėnesį. Atrodo, kad niekas nenustatė priežasties, kuri turi įtakos visų dydžių diskams. Bendrovė „Samsung“ tik neseniai pradėjo šio klausimo tyrimą.

Keli „Reddit“ ir „overclock.net“ naudotojai teigia, kad duomenų saugojimo įrankių programos praneša apie nerimą keliančius mažus jų „990 Pro“ sveikumo rodiklius ir šokiruojančiai didelius įrašytų duomenų kiekius vos po kelių naudojimo savaičių. Kelios diagnostikos programos, pavyzdžiui, „CrystalDiscInfo“ ir „Samsung“ programinė įranga „Magician“, praneša apie tuos pačius blogus statistinius duomenis.

„Samsung“ savo „990 Pro“ SSD suteikia iki penkerių metų garantiją arba iki 600 TB įrašytų duomenų (TBW) 1 TB modeliui ir 1 200 TBW 2 TB modeliui, pradedant nuo 100 proc. būklės po pirmojo įdiegimo. „Magician“ ir „CrystalDiscInfo“ vienam naudotojui pasakė, kad jo 2 TB SSD liko tik 93 proc. „sveikatos“, nors jis įrašė tik apie 7 TB, po tokio duomenų įrašymo būklės lygis net neturėtų pasikeisti arba nukristi tik iki 99 %. Kiti praneša apie panašius būklės įvertinimus, nors įrašė dar mažiau duomenų.

Vieno naudotojo diskas per savaitę praranda apie vieną procentą „sveikatos“, todėl SSD turėtų mirti per 18 mėnesių. Kitas per vieną dieną prarado tris procentus „sveikatos“. Vienas nemalonus atvejis „Twitter“ rodo „CrystalDiscInfo“ rezultatų ekranvaizdį, kuriame, atlikus tik 2 TB duomenų įrašų, liko 64 procentai „sveikatos“.

Robbie Khan iš „Neowin“ susidūrė su šia problema ir nusiuntė savo SSD diską į „Samsung“, tikėdamasis, kad technikai galės nustatyti priežastį. „Samsung“ grąžino diską po gamyklinio atstatymo, kuris turėjo atstatyti jo būklę iki 100 procentų, tačiau jis turėjo tik 94 procentus. „Samsung“ pasiūlė pakeisti SSD diską ir paimti Kahn diską, kad būtų galima pabandyti atkurti problemą.

Neaišku, ar problema kyla dėl programinės, ar dėl techninės įrangos. Gali būti, kad yra trikdžių, susijusių su tuo, kaip SSD diskai praneša savo būklės lygį. Vienintelis paveiktų diskų bendrumas yra tas, kad visi jie yra „Windows“ operacinės sistemos diskai, todėl problema taip pat gali būti operacinės sistemos klaida. Tikėkimės, kad „Samsung“ netrukus pateiks oficialų viešą paaiškinimą.