„Samsung“ sisteminis lustas su RDNA 2 grafika turėtų būti atskleistas liepą

Pasak gandų, „Samsung“ su AMD savo partnerystės vaisių planavo atsileisti birželio mėnesį, bet dėl nežinomų priežasčių sisteminis telefonų lustas su RDNA 2 grafika bus atskleidžiamas mėnesiu vėliau, liepą. „Exynos“ lustas su RDNA 2 grafika turėtų būti flagmanas, bent jau to visi tikisi. „Exynos“ lustai montuojami į „Samsung“ telefonus priklausomai nuo regiono. Dažniausiai JAV regionas gauna telefonus su „Qualcomm“ lustais, o visi likę su „Exynos“. Gali nutikti ir taip, kad „Exynos“ lustas su RDNA 2 grafika gali tapti pirmasis išleidžiamas visose rinkose.

Reikia suprasti, kad liepą naujas „Exynos“ lustas su RDNA 2 grafika bus tik atskleidžiamas, o telefonai su juo pasirodys tik vėliau. Labai tikėtina, kad šis lustas debiutuos „Galaxy S“ serijos telefonuose.

AMD generalinė direktorė, Lisa Su, kiek seniau patvirtino, kad mobili RDNA 2 grafika palaikys Ray Tracing, o taip pat Variable Rate Shading.

The next place you’ll find RDNA 2 will be the high-performance mobile phone market. AMD has partnered with industry leader Samsung to accelerate graphics innovation in the mobile market, and we’re happy to announce we will bring custom graphics IP to Samsung’s next flagship SoC, with ray-tracing and variable rate shading capabilities. We’re really looking forward to Samsung providing more details later this year.

— Dr. Lisa Su