„Square Enix“ kartu su „Eidos Montreal“ išleido dešimties minučių „Shadow of the Tomb Raider“ žaidimo eigos treilerį. Tai dar vienas nuotykių žaidimas su mums gerai žinoma Lara Croft“. „Shadow of the Tomb Raider“ žaidimas turi būti išleidžiamas rugsėjo 14 dieną asmeniniams kompiuteriams ir šios kartos konsolėms (PS4, XBOX).