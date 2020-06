„Sony“ atideda „PlayStation 5“ renginį dėl protestų JAV

Birželio 4 dieną 23:00 valandą Lietuvos laiku turėjo vykti „The Future of Gaming“ internetinis renginys, kurio metu „Sony“ planavo kalbėti apie savo „PlayStation 5“ konsolę. „The Future of Gaming“ renginio metu tikėjomės sužinoti daugiau detalių apie PS5 konsolę, o taip pat pamatyti žaidimų eigą ir sužinoti apie planuojamus išleisti žaidimus. Gaila, bet „The Future of Gaming“ renginys buvo atšauktas, o nauja data nėra skelbiama. „Sony“ planus pakoregavo JAV kilusi protestų banga, kurią iššaukė policijos nužudytas juodaodis George Floyd.

„Sony“ sako, kad dabar turi būti išgirsti svarbesni balsai, o jie su savo pranešimu kol kas atsitraukia. Kaip minėjome, naujos „The Future of Gaming“ renginio datos nėra, tad žaidėjams dabar lieka tik laukti naujo „Sony“ pranešimo.