„Steam Deck“ kūrėjas įspėja norinčius atnaujinti SSD diską

2021 m. liepą sužinojome, kad „Valve Steam Deck“ turi keičiamą vidinį SSD diską, o tai buvo gerai įvertinta žaidėjų bendruomenės. Tiesa, „Steam Deck“ komplektuojamas su M.2 SSD vienpusio 2230 formato disku, kuris yra kompaktiškesnis nei alternatyvos, be to, efektyviau naudoja energiją. Tačiau tokių SSD diskų, sunku rasti ir jie dažnai būna brangesni, palyginus su M.2 2280 ir M.2 2242 modeliais.

Neseniai vienas kanadietis „Steam Deck“ savininkas nusprendė mąstyti nestandartiškai ir pabandė į kompiuteriuką įdėti M.2 2242 SSD diską. Procedūra buvo sėkminga, ir 512 gigabaitų talpos „KingSpec PCIe 3.0 x2“ SSD diskas netrukus ėmė diegti „SteamOS“.

Tačiau tai neapsieina be tam tikrų išlygų – atliekant šią procedūrą reikia pašalinti kai kuriuos kabelius ir termo juosteles, kad atsirastų vietos ilgesniam SSD diskui. Be to, vienas iš „Steam Deck“ dizainerių, Lawrence’as Yangas, įspėjo, kad šios modifikacijos nereikėtų daryti, nes rizikuojate sutrumpinti kompiuteriuko tarnavimo laiką. Esą „Steam Deck“ maitinimo valdymo grandinė gali perkaisti, nes ji niekada nebuvo pritaikyta didesnei nei M.2 2230 SSD disko apkrovai.