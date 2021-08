„Steam Deck“ turėtų palaikyti „Windows 11“

Žaidėjai nusipirkę „Steam Deck“ rankose laikomą žaidimų kompiuterį turės visišką laisvę ir galės įdiegti savo operacinę sistemą. Gamykliškai „Deck“ turės „SteamOS“ operacinę sistemą, kuri yra paremta „Linux“, bet bus galima įdiegti ir „Windows 10“ ir, tikriausiai „Windows 11“ operacinę sistemą. Priminsime, kad norint į kompiuterį įdiegti „Windows 11“ reikia TPM 2.0 palaikymo. „Van Gogh“ APU procesoriai tai palaiko, jie priklauso „Zen 2“ procesorių šeimai. Be TMP „Windows 11“ dar reikalauja specialių BIOS, būtent prie to dabar dirba „Valve“ ir AMD. Todėl „Deck“ kompiuteriams neturėtų kilti problemų su „Windows 11“. Kaip praneša „Valve“, iki šiol didžiausias dėmesys buvo skirtas „Windows 10“, bet jie tikisi, kad „Deck“ galės pasiūlyti ir „Windows 11“ palaikymą.

Priminsime, kad „Steam Deck“ rankose laikoma žaidimų konsolė bus išleidžiama šių metų pabaigoje.

“There’s work looking at TPM just now. We’ve focused so much on Windows 10, so far, that we haven’t really gotten that far into it. Our expectation is that we can meet that.”

— Greg Coomer, Valve Steam Deck designer