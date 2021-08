NVIDIA vaizdo plokštės pinga, o AMD kažkodėl brangsta

„3DCenter“ vėl paskelbė vaizdo plokščių kainų statistiką surinktą iš Vokietijos ir Austrijos parduotuvių. Liepos mėnesį pastebėjome, kad kainų mažėjimas sustojo, bet nuo to laiko kainos vėl pasikeitė. NVIDIA vaizdo plokštės vidutiniškai dabar kainuoja 44 % daugiau nei rekomenduoja gamintojas. Prieš tris savaites „GeForce“ kainos rekomenduojamas viršijo 50 %. Tad teigiamą postūmį matome. Kiek keista situacija su AMD vaizdo plokštėmis. Kažkodėl „Radeon“ vaizdo plokštės nuo liepos pradžios šiek tiek brangsta ir jų kainos dabar yra 59 % didesnės nei rekomenduoja AMD.

Galime sakyti, kad NVIDIA gali pasiūlyti kur kas didesnį vaizdo plokščių tiekimą ir tai leidžia kainoms bent nebekilti. Be to, kompanija atnaujino RTX 30 seriją apribodama „Ethereum“ kasimo spartą ir šių vaizdo plokščių gamyba pagaliau įsibėgėjo. Šiuos modelius žinome kaip LHR. Panašu, kad AMD vaizdo plokščių tiekimo padidinti vis dar negali, dėl to kainos net didėja.