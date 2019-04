„Steam“ toliau praranda žaidimus

„Ubisoft“ nusprendė nesiūlyti „Anno 1800“ žaidimo „Steam“ parduotuvėje. Žaidimą bus galima įsigyti tik „UPlay“ ir „Epic Games“ parduotuvėse. Tiesa, žaidimą iki balandžio 16 dienos dar bus galima užsisakyti „Steam“ platformoje. Jei žaidimas bus nupirktas būtent tokiu būdu, tai jis ir vėliau liks Jūsų „Steam“ bibliotekoje. „Steam“ nupirktas žaidimas gaus visus atnaujinimus ir jį bus galima žaisti tinkle.

Gali būti, kad „Steam“ platformoje neišvysime ir „Borderlands 3“. Šis žaidimas pasirodys tik rudenį, tad dar viskas nėra iki galo aišku. Ištrintame „Twitter“ įraše matome, kad „Borderlands 3“ buvo žadama siūlyti „Epic Games“ parduotuvėje, o apie „Steam“ nėra nei žodžio.

Through a now deleted tweet, Borderlands 3 release date is September 13th https://t.co/BMX7q1kXbghttps://t.co/uqRYyRwAND pic.twitter.com/wJ7wC3Tkkw

— Wario64 (@Wario64) April 1, 2019