„The Last of Us Part I“ žaidimas bus dovanojamas perkantiems RX 7000 ir RX 6000 serijos vaizdo plokštes

AMD yra pasiruošusi dovanoti „The Last of Us Part I“ žaidimą perkantiems „Radeon RX 7900 XTX“, RX 7900 XT ir visas „Radeon RX 6000“ serijos vaizdo plokštes (taip, net RX 6400). Naująją akciją jau patvirtino kai kurie mažmenininkai, nors oficialios informacijos iš AMD dar nėra. Tai paprastai rodo, kad akcija prasidės labai greitai, tačiau kartu negalime patvirtinti, kiek laiko ji tęsis, nes sąlygos dar nepaskelbtos.

Kaip visada, akcijoje dalyvaus tik atrinkti mažmenininkai ir tik pirkiniai, atlikti po to, kai akcija startuos oficialiai (šiuo metu to dar nėra). Jei planavote įsigyti vieną iš „Radeon“ vaizdo plokščių ir norėtumėte pažaisti „The Last of Us Part I“ tikrai yra gera priežastis palaukti.