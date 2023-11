„The Last of Us Part II Remastered“ tikriausiai bus prieinamas ir asmeniniams kompiuteriams

Ar žaidimas gali būti per daug naujas, kad jį būtų galima perkurti? „Sony“ taip nemano. 2020 m. „The Last of Us Part II“ bus perdaromas „PlayStation 5“, suteikiant žaidėjams prieigą prie naujos žaidimo versijos su grafiniais patobulinimais ir papildomu turiniu. Taip, „Sony“ paskelbė tik apie šį žaidimą, skirtą „PlayStation 5“, tačiau visi žinome, kad šis žaidimas galiausiai bus prieinamas ir asmeniniams kompiuteriams. Tik kol kas dar nežinome kada, bet tai yra tik laiko klausimas, nes „PlayStation“ išskirtiniai žaidimai anksčiau ar vėliau atsiduria ir PC platformoje.

Šiuo perdarymu „Sony“ žaidėjams siūlo daugiau nei paprastą grafikos pagerinimą. Į žaidimą taip pat bus įtrauktas naujas turinys – „Lost Levels“, greitesnis įkrovimo laikas, „DualSense“ valdiklio haptinio grįžtamojo ryšio palaikymas ir naujas žaidimo režimas „No Return“. Į žaidimą taip pat bus įtrauktas laisvo žaidimo su gitara režimas.

„Lost Levels“ nėra „The Last of Us Part II“ istorijos papildymai. „The Last of Us Part II“ istorija ir struktūra nepasikeitė. Į šį perdarytą žaidimą įtraukti „Lost Levels“ yra žaidžiamos sekos, kurios anksčiau buvo iškirptos iš žaidimo. Šie lygiai nėra iki galo užbaigti ir visuose juose yra kūrėjų komentarai, leidžiantys žaidėjams susipažinti su „The Last of Us Part II“ kūrimu.

„The Last of Us Part II“ savininkai, žaidžiantys „PlayStation 4“, gali atnaujinti žaidimą į naują PS5 versiją už 10 dolerių. Originalo savininkai taip pat galės importuoti savo žaidimo išsaugojimus į naują „The Last of Us Part II Remastered“ versiją. „PlayStation 5“ sistemoje žaidimą bus galima įsigyti sausio 19 d.