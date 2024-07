TSMC lustų gamybos kainas 2025 m. didins iki 10 %

Taivano puslaidininkių milžinė TSMC, kaip pranešama, planuoja 2025 m. iki 10 % padidinti silicio plokščių kainas, teigiama „Morgan Stanley“ (Per „Tom’s Hardware“) pranešime. Šis žingsnis žengiamas tuo metu, kai pažangiausių procesorių paklausa išmaniuosiuose telefonuose, asmeniniuose kompiuteriuose, dirbtinio intelekto greitintuvuose ir HPC ir toliau sparčiai auga. Pramonės atstovai atskleidė, kad TSMC moderniausių 4 nm ir 5 nm litografijų, naudojamų dirbtinio intelekto ir HPC klientams, tokiems kaip AMD, NVIDIA ir „Intel“, kainos gali padidėti iki 10 %. Dėl šio padidėjimo 4 nm klasės silicio plokštės pabrangtų nuo 18 000 iki maždaug 20 000 JAV dolerių, o tai reiškia, kad nuo 2021 m. pradžios kai kuriems klientams jos pabrango 25 %, o nuo paskutinio kainų padidėjimo – 11 %. Pokalbiai dėl kainų didinimo su pagrindiniais išmaniųjų telefonų gamintojais, tokiais kaip „Apple“, pasirodė esą sudėtingi, tačiau yra požymių, kad kuklus kainų didinimas priimtinas visoje pramonėje. „Morgan Stanley“ analitikai prognozuoja, kad 2025 m. vidutinė 3 nm silicio plokštės, kurios šiuo metu kainuoja 20 000 JAV dolerių, pardavimo kaina padidės 4 %.

Tokių brandžių litografijų, kaip 16 nm, kainos greičiausiai nedidės dėl pakankamų pajėgumų. Vis dėlto TSMC praneša apie galimą pirmaujančių pajėgumų trūkumą, kad paskatintų klientus užsitikrinti jiems skirtą kiekį. Be to, pramonėje susiduriama su papildomais iššūkiais, nes tikimasi, kad pažangiosios mikroschemos ant plokštelės ant pagrindo (CoWoS) pakavimo kainos per ateinančius dvejus metus padidės 20 % po ankstesnių padidinimų 2022 ir 2023 m. TSMC siekia iki 2025 m. padidinti savo bendrąją maržą iki 53-54 %, tikėdamasi, kad klientai padengs šias papildomas išlaidas. Šių kainų padidinimo poveikis galutinių vartotojų gaminiams tebėra neaiškus. Konkuruojančios lustų gamyklos, pavyzdžiui, „Intel“ ir „Samsung“, gali pasinaudoti šia galimybe ir pasiūlyti konkurencingesnes kainas, o tai gali paskatinti kai kuriuos lustų kūrėjus apsvarstyti alternatyvias gamybos galimybes. Be to, pranešama, kad TSMC klientai gali nesugebėti užsitikrinti savo pajėgumų paskirstymo, „neįvertinę TSMC vertės“.