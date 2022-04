„Ubisoft“ gali būti nupirkta

Pranešama, kad „Assassin’s Creed“ leidėjas „Ubisoft Entertainment“ pritraukia privataus kapitalo bendrovių „Blackstone Inc“, „KKR & Co“ ir kitų dėmesį. „Bloomberg“ šaltiniai, žinantys šį klausimą, teigia, kad įmonės išanalizavo perspektyvas, bet neįsipareigojo siekti išpirkimo. „Ubisoft“ įkūrėjas ir pirmininkas Yves Guillemot ir jo šeima yra pagrindiniai bendrovės akcininkai, turintys kolektyvinį 15 procentų akcijų paketą. Prancūzijos žaidimų gamintojos akcijos per praėjusius metus neteko beveik 45 proc. kainos, o rinkos vertė dabar siekia 4,64 mlrd. eurų (5,05 mlrd. USD).

Prancūzijos žiniasklaidos milžinė „Vivendi“ ilgus metus siekė lėto priešiško „Ubisoft“ perėmimo. Bet paskui savo planų atsisakė, nes kylant „Ubisoft“ akcijų kainai nebegalėjo praryti apžioto kąsnio. Po to „Vivendi“ paskelbė, kad atsisako visų „Ubisoft“ akcijų, kurios per trejus metus pabrango daugiau nei 400 %. Tai taip pat buvo geras žingsnis, nes po to akcijos smuko daugiau nei 64 %, nuo 24,10 USD už akciją 2018 m. liepos mėn. iki dabartinės 8,62 USD kainos. Dėl drastiško akcijų kainos nuosmukio „Ubisoft“ išpirkimo kaina tampa patraukli investuotojams, o naujo kapitalo injekcijos gali pakakti, kad leidėjas vėl pakiltų į aukštumas.