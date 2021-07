Vaizdo plokščių kainos krenta toliau, bet iki rekomenduojamų kainų dar toli

„3DCenter“ praneša, kad vaizdo plokščių kainos Vokietijoje ir toliau krenta ir pasiekė tokį kainų lygį, kurį matėme vasario mėnesį. Nors vaizdo plokščių kainos ir traukia žemyn, bet iki rekomenduojamų kainų dar toli. Duomenys šiai statistikai surinkti iš dešimties vokiečių parduotuvių.

Matome, kad dabar vaizdo plokštės yra 53 % brangesnės nei turėtų, bet pirkėjams rekomenduotume dar šiek tiek palaukti, kol kainos priartės prie tų, kurias rekomenduoja gamintojai. Kainos dabar ne tik krenta, bet stipriai gerėja ir vaizdo plokščių pasiūla. Kiek seniau net norint permokėti už vaizdo plokštę jos tiesiog nebuvo įmanoma įsigyti, dabar vaizdo plokščių pasiūla yra nebloga. Sunku prognozuoti, kiek prireiks savaičių ar mėnesių, kol vaizdo plokščių kainos pasidarys normalios. Tam didelę įtaką turės kripto valiutų segmentas. Jei virtualių valiutų kainos stipriai nekils, tai neturėtų didėti ir vaizdo plokščių kainos. Be to, kainoms krentant šią nišą palieka ir perpardavinėtojai, nes dabar tai yra per daug rizikinga.