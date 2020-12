Vaizdo plokščių trūkumą lemia ne nepakankamas kiekis grafikos procesorių

2020 metų vaizdo plokščių išleidimus entuziastai prisimins labai ilgai, nes nusipirkti naują grafikos kortą yra labai sunku, o kai kuriuose regionuose beveik neįmanoma. Jau žinoma, kad naujų vaizdo plokščių paklausa yra didelė ir esamas tiekimas to patenkinti negali. Yra įvairių teorijų dėl ko trūksta vaizdo plokščių, o dabar sužinome dar keletą priežasčių.

NVIDIA vyriausioji finansininkė, Colette Kress, „Credit Suisse“ konferencijoje paaiškino, dėl ko vaizdo plokščių trūkumas tęsiasi tiek ilgai. Ji sako, kad pagrindinis trūkumas nėra patys grafikos procesoriai, bet ribojimai yra dėl substratų ir kitų komponentų. Kokie tai komponentai atskleista nebuvo. Tikimasi, kad visą likusį gruodžio mėnesį paklausa viršys pasiūlą.

“We do have supply constraints and our supply constraints do expand past what we are seeing in terms of wafers and silicon, but yes some constraints are in substrates and components. We continue to work during the quarter on our supply and we believe though that demand will probably exceed supply in Q4 for overall gaming.”

— Colette Kress, NVIDIA CFO