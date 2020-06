Visiškai nauji „Philips“ monitoriai „558M1RY“

ir „278M1R“ perkelia konsolinius žaidimus į kitą lygį

2020 m. birželio 30 d., Amsterdamas – MMD, lyderiaujanti monitorių bendrovė ir pagal licenciją valdanti „Philips Monitors“ prekių ženklą, išleidžia du naujus „Momentum“ serijos monitorius nutaikytus į konsolių žaidėjus, o vieną iš jų bendradarbiaudama su „Bowers & Wilkins“. Pirmasis 55 colių (139,7 cm) monitorius – „558M1RY“, yra didžiausias optimizuotas konsolinių žaidimų monitorius rinkoje, antras monitorius – „278M1R“, tai 27 colių (68,6 cm) monitorius, sukurtas eSportui. „558M1RY“ monitorius suteiks visiškai naują požiūrį į žaidimus, jam būdinga 4K UHD rezoliucija, iki 120 Hz atnaujinimo dažnis, specialiai „Bowers & Wilkins“ sukurti garsiakalbiai, ir „Ambiglow“, kuris driekiasi aplink ekraną. „278M1R“ monitorius yra pirmasis „Philips“ monitorius, sukurtas eSporto žaidėjams: jis yra 27 colių ir HDR Ready.

Labiausiai įtraukiantis monitorius rinkoje

„558M1RY“ monitorius iš tiesų yra vieno ekrano sprendimas įtraukiančiam žaidimui ir pramogoms. Su 55 colių ekranu ir 3 pusių „Ambiglow“ žaidėjai visiškai pasiners į žaidimus. Monitorius turi „UltraClear 4K UHD“ skiriamąją gebą, tai yra 3840 x 2160 rezoliucija ir atitinka DisplayHDR 1000 standartą. Naudotojai gali nustatyti HDR pagal jiems tinkamą režimą: „HDR Game“, „HDR Movie“ ar „HDR Photo“. Be to, HDR taip pat galima visiškai išjungti.

Pasirinkus 4000:1 statinį kontrasto santykį, žaidimai, TV laidos ir filmai bus rodomi gražiai su patamsinta aplinka ir įspūdingomis spalvomis. Maža įvesties delsa reiškia, kad žaidėjui pateikiamas vaizdas su minimalia delsa, taip pat aiškus ir netrūkčiojantis vaizdas dėl 60 – 120 Hz atnaujinimo dažnio (priklausomai nuo naudojamos jungties) ir „AMD FreeSync“.

55 colių monitorius turi garsiakalbius, kuriuos suprojektavo „Bowers & Wilkins“, Britanijos garsiakalbių bendrovė – visame pasaulyje pripažinta už pažangius projektus ir garso sprendimus. Garso sistema yra įmontuota monitoriuje, todėl naudotojai gali greitai prisijungti ir žaisti. Akustinė sistema turi 40W išėjimo galią, „2.1 Channel Sound System“, DTS garsą ir nuo 50 Hz iki 20 kHz dažnių juostą. Jie taip pat turi įvairių garso režimų, kurie yra sukurti tokiems žaidimams, kaip „Sport & Racing“, „RPG & Adventure“, „Action“, taip pat yra filmų, muzikos ir asmeninis režimas.

Įtraukianti „Ambiglow“ technologija sukuria aureolės efektą su šviesa sklindančia iš monitoriaus, siekiant padidinti ekraną ir dal labiau įtraukti žaidėjus į žaidimus. Ši technologija atsižvelgiant į rodomą turinį sukuria tos pačios šviesos aureolę aplink monitorių. „558M1RY“ monitoriuje „Ambiglow“ yra iš 3 pusių ir tokiu būdu dar labiau įtraukia naudotojus į žaidimus nei anksčiau.



55 colių „Philips Momentum“ konsolinių žaidimų monitorius su 4K UHD DisplayHDR 1000, 60-120 Hz, 4 ms (Grey to Grey) atsako laiku,

2,5 ms įvesties delsa per HDMI ir 1,5 ms įvesties delsa per DP, Adaptive-Sync ir „Bowers & Wilkins“ garsu

Konsoliniams žaidimams optimizuotas monitorius skirtas konkurencingam žaidimui

„278M1R“ monitorius yra pirmasis „Philips Monitors“ produktas, kuris yra optimizuotas konkurencingiems eSporto žaidėjams, visų pirma, FPS, „Action“ arba „Racing“ žanrams. 27 colių „278M1R“ monitorius yra kompaktiškesnis ir turi 130 mm aukščio reguliuojamą stovą, pakrypimo reguliavimą -5/20° ir pasukimo reguliavimą +-33°, o tai reiškia, kad jį dar lengviau sureguliuoti optimaliam regėjimo patogumui. „Philips Monitors“ naudojama technologija „Ambiglow“ yra iš visų keturių monitoriaus pusių, išdėstyta stilingai centre visiems žaidimų nustatymams.

Turėdamas 4K skiriamąją gebą, 60 Hz atnaujinimo dažnį ir mažą įvesties delsą, „278M1R“ monitorius yra sukurtas konkurencingiems žaidėjams. Šiam monitoriui būdingas tik minimalus vėlavimas tarp naudotojų veiksmų ir vaizdo ekrane, dėl to žaidimo eiga yra nepertraukiama, o greitas atkuriamasis vaizdas suteikia žaidėjams daugiau galimybių konkuruoti žaidžiant.

„278M1R“ monitoriaus dvi HDMI 2.0 įvesties jungtys leidžia prijungti daug šaltinių ir garsas gali sklisti per DTS garsiakalbius (5W x 2).

27 colių „Philips Momentum“ konsolinių žaidimų monitorius su 4K UHD, HDR Ready, 60 Hz, Adaptive-Sync ir DTS garsu

Abiejų monitorių techninės specifikacijos geriausiai tinka dabartinėms konsolėms, bet jie taip pat gali prisitaikyti prie naujų ir būsimų konsolių. „558M1RY“ bus išleistas į rinką 2020 m. birželio pabaigoje su rekomenduojama €1299 kaina, o „278M1R“ bus išleistas į rinką liepos pabaigoje su rekomenduojama €449 kaina.