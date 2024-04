Žaidėjai daugiausia laiko praleidžia žaisdami senesnius žaidimus

Remiantis neseniai „Newzoo“ paskelbta 2024 m. asmeninių kompiuterių ir konsolių žaidimų ataskaita, per pastaruosius kelerius metus žaidėjai daugiausia laiko skyrė keletui populiarių gerai žinomų žaidimų. Analizėje taip pat prognozuojamas gana vangus pramonės augimas iki šio dešimtmečio vidurio.

Daugiau nei 60 proc. žaidimo laiko 2022 ir 2023 m. teks mažiausiai šešerių metų senumo žaidimams. Ši išvada taikoma 37 tarptautinėms rinkoms, neįskaitant Kinijos ir Indijos. Nenuostabu, kad senesni žaidimai yra internetiniai daugelio žaidėjų žaidimai.

„Fortnite“, „Roblox“, „Minecraft“, „Call of Duty“, „Grand Theft Auto V“ ir „Rocket League“ dominavo dešimties kompiuterinių, „PlayStation“ ir „Xbox“ žaidimų sąrašuose pagal 2023 m. mėnesio aktyvių naudotojų skaičių. Populiariausių PC žaidimų amžiaus vidurkis yra didžiausias – 9,6 metų, o šiam skaičiui įtakos turi tokie esporto šulai kaip „League of Legends“, „Counter-Strike 2“ ir „Valorant“. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad praėjusiais metais išleisti „Call of Duty Modern Warfare III“ ir „Counter-Strike 2“ didelį populiarumą gavo dėl savo pirmtakų.

„PlayStation“ ir „Xbox“ konsolėse vidutinis dažniausiai žaidžiamų žaidimų amžius yra maždaug septyneri metai. Įdomu tai, kad „EA Sports FC 24“ pateko į populiariausių žaidimų topą tik „PlayStation“, nors jį galima įsigyti visose platformose. Vienintelis naujos frančizės žaidimas, įtrauktas į visų keturių platformų sąrašą, yra praėjusių metų „Starfield“, kuris „Xbox“ platformoje užima aštuntą vietą.

„Nintendo Switch“ reitingas išsiskiria iš senesnių žaidimų tendencijos. Nors „Fortnite“, „Minecraft“ ir „Fall Guys“ išlieka populiarūs nešiojamajame kompiuteryje, o „Fortnite“ yra visų keturių platformų viršuje, likusią sąrašo dalį užima „Nintendo“ išskirtinės frančizės. Tai vienintelė sistema, kurios dešimtuke yra keli pernai išleisti žaidimai – „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“, „Super Mario Wonder“ ir „Hogwarts Legacy“. Šie trys ir „Starfield“ yra vieninteliai griežtai vienam žaidėjui skirti žaidimai. „Switch“ taip pat turi mažiausią vidutinį populiariausių žaidimų amžių – 3,9 metų.