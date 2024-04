„Spotify“ ruošiasi padidinti kainas ir pristatys naujus planus

Remiantis nauja „Bloomberg“ informacija, „Spotify“ ruošiasi pertvarkyti savo planus ir kainas. Keliose pagrindinėse rinkose bus padidintos kainos, taip pat bus naujas planas, į kurį nebus įtrauktos garso knygos.

Teigiama, kad JK, Australijoje, Pakistane ir dar dviejose neįvardytose rinkose individualių planų kainos padidės maždaug nuo 1 JAV dolerio per mėnesį iki 2 JAV dolerių per mėnesį šeimos planams ir duetų planams. Pasak „su šiuo klausimu susipažinusių žmonių“, JAV, didžiausioje rinkoje, kainos bus padidintos „vėliau šiais metais“.

Teigiama, kad didesnės kainos padės padengti garso knygų išlaidas, kurias „Spotify“ neseniai pradėjo siūlyti. „Spotify“ abonentai per mėnesį gali klausytis iki 15 valandų audioknygų. Tačiau, žinoma, bendrovė turi sumokėti audioknygų leidėjams už visą šį „nemokamai“ siūlomą klausymosi laiką, nors iki šiol pinigus už audioknygas ji gaudavo tik iš klausytojų, kurie viršydavo minėtą limitą.

Be to, „Spotify“, matyt, ketina įvesti naują planą, pagal kurį bus siūloma klausytis tik muzikos ir podkastų, bet be audioknygų. Šio plano kaina bus tokia pati kaip dabartinio individualaus „Premium“ plano. Šios būsimos pakopos naudotojai turės mokėti už audioknygas. Iš esmės viskas vyksta taip: pirmiausia „Spotify“ į esamą „Premium“ planą įtraukia audioknygas, paskui padidina jo kainą, bet pristato naują identišką planą be audioknygų.

Pastaruoju metu „Spotify“ siekia (atrodo, beveik iki beviltiško lygio) diversifikuoti savo paslaugų spektrą ir nebesiūlyti tik muzikos, nes įrašų bendrovėms ir atlikėjams ji moka apie 70 % savo pajamų. Taip prieš kelerius metus gimė jos podkastų siūlymas, o neseniai sulaukėme audioknygų. Tačiau tai ironiškai sukėlė nerimą jos partneriams muzikos pramonėje, kurie dabar baiminasi, kad iš „Spotify“ gaus mažiau pinigų. Teigiama, kad jų reakcija į šią baimę buvo „Spotify“ spaudimas didinti kainas.

Praėjusiais metais „Spotify“ pirmą kartą nuo tada, kai pristatė „Premium“ pakopą, padidino kainas ir, atrodo, šis žingsnis neturėjo jokio neigiamo poveikio, nes jos naudotojų skaičius išaugo 113 mln. 2023 m. pabaigoje „Spotify“ iš viso turėjo 602 mln. naudotojų, iš kurių 236 mln. buvo mokantys klientai. Praėjusių metų kainų padidinimo sėkmė suteikė bendrovės vadovybei pasitikėjimo savimi ir ji gali tai pakartoti.