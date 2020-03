„Zen 3“ procesoriai ir RDNA 2 grafika turėtų būti išleidžiami spalio mėnesį

„WCCFTech“ teigia gavę informacijos apie AMD produktų išleidimo planus. Kaip visada, rekomenduojama į tokius gandus žiūrėti atsargiai. „WCCFTech“ teigimu, jų šaltinis atskleidė, kad AMD „Zen 3“ procesorius ir RDNA 2 architektūros vaizdo plokštes išleis spalio mėnesį. AMD turėtų abu produktus išleisti tą pačią dieną, bent jau dabar tokie yra planai. Taip, neva, norima žmonėms suteikti galimybę nusipirkti aukščiausios spartos kompiuterį su AMD procesoriumi ir vaizdo plokšte. „WCCFTech“ taip pat tvirtina, kad AMD „Zen 3“ ir RDNA 2 produktus atskleis daug anksčiau, galimai net vasaros pabaigoje, bet realus išleidimas įvyks tik spalį.

Priminsime, kad „Zen 3“ architektūra turės visai naują spartinančios atminties dizainą, dėl to branduoliui prieinamos L3 atminties kiekis išaugs bent dvigubai. Žinoma, bus atlikti ir kiti patobulinimai, dėl to reikėtų tikėtis iki 15 % didesnės spartos per taktą. „Zen 3“ procesorių dažnis irgi turėtų pakilti, bet tik 200-300 MHz.