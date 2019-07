„Aorus P750W“ ir P850W: verti kiekvieno iš mūsų ar vien tik „Aorus“ kolekcionierių dėmesio?

Intro

Atrodo, kad „Gigabyte“ nenori atsilikti nuo „Asus“ tempų reklamuojant ne taip ir seniai žaidėjams sukurtą „Aorus“ prekinį ženklą. „Gigabyte“ be nešiojamų kompiuterių spėjo įžengti į orinių aušintuvų, korpusų, periferinių įrenginių ir SSD kaupiklių rinkas. Pastarojoje nėra apsilankiusi netgi „Asus“. Daugelyje šių rinkų „Gigabyte“ turi vos po vieną produktą, kurie labiau egzistuoja tik tam, kad žaidėjas turėtų galimybę surinkti pilnavertį stacionarų kompiuterį vien iš „Aorus“ ženkliuką turinčių komponentų. Galbūt būtent tam paskutiniu metu buvo žengta į dar vieną rinką – maitinimo šaltinių rinką. Žinoma, „Gigabyte“ patys negamino maitinimo šaltinio ir sudarė kontraktą su OEM’u. Įdomiausia, kad pasirinktą partnerį girdime pirmą kartą. Jeigu daugmaž žinome, ko galime tikėtis iš „Seasonic“ ar brangesnių CWT platformų, tai neturime žalio supratimo, ką gali pasiūlyti MEIC. Pati „Gigabyte“ ant stalo pateikė tiek skirtingų „Aorus“ maitinimo šaltinių, kiek šiuo metu galima įsigyti. 750 W ir 850 W galios agregatai turi 80+ Gold sertifikatą, pilnai modulinį kabelių dizainą, 135 mm skersmens ventiliatorų su dvigubais rutuliniais guoliais ir palaikomu pusiau pasyviu aušinimo režimu, naudoja japoniškus kondensatorius, be to, geba atiduoti visą galią aplinkos temperatūrai siekiant 50 °C, kas yra didžiausias įmanomas reitingas. Panašu į mažų mažiausiai solidų paketą. Galbūt šiuos maitinimo šaltinius verta įsigyti ne vien „Aorus“ produkcijos kolekcionieriams, bet ir tiems, kurie tiesiog ieško gero maitinimo šaltinio už priimtiną kainą? Netrukus tai išsiaiškinsime.