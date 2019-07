Ar verta primokėti už MSI „Gaming“ vardą – bandome „GTX 1660 GAMING X“ ir „GTX 1660 VENTUS XS OC“

Intro

Ką MSI moka, tai gaminti vaizdo plokštes. Jas daugelis mėgsta dėl gražaus dizaino ir labai efektyvaus bei tylaus aušinimo. Pagalvojus apie MSI visiems prieš akis iškart „Gaming“ vaizdo plokščių serija, bet kompanijos produktų portfelis neapsiriboja vien „Gaming“ serijos produktais – jie dar turi „Armor“ ir „Ventus“ serijas. Ne vienam perkančiam tikrai kyla klausimas: ar verta primokėti už „Gaming“ pavadinimą, ar galiu sumokėti kiek mažiau ir gauti tą pačią kokybę? Mums MSI suteikia galimybę palyginti dvi MSI GTX 1660 vaizdo plokščių serijas – „Gaming“ ir „Ventus“. Mums bus tikrai įdomu pažiūrėti, kiek geresnė yra „MSI GeForce GTX 1660 Gaming X“ už „MSI GeForce GTX 1660 Ventus XS OC“. O gal „Ventus“ vaizdo plokštė visiškai nerodys silpnumo ženklų prieš tituluotesnę seriją? Apie viską – apžvalgoje.