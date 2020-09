„ASRock Z490 Phantom Gaming Velocita“ ir i7-10700 prieš „Ryzen 7 3700X“ 1440p raiškoje

Intro

„ASRock Z490 Phantom Gaming (PG) Velocita“ yra naujas, dar nematytas, narys „ASRock“ Z490 pagrindinių plokščių portfelyje. Gamintojas šiame raunde išretino „Phantom Gaming“ seriją, palikdamas tik PG 4 modelį su naująja PG Velocita, nors Z390 laikais be PG 4 turėjome PG 6, PG 7, PG 9 ir PG X modelius. „Velocita“ yra vidutinės – aukštesnės klasės Z490 pagrindinė plokštė, turinti du M.2 lizdus, Dr. Debug ekranėlį, vidinius on board mygtukus ir aktyvų VRM grandinės aušinimą. Tai bus pirmoji apžvelgiama Z490 pagrindinė plokštė, kurioje VRM’o aušinimui naudojami mažo skersmens ventiliatorius. Kol kas tokį sprendimą buvome radę tik AMD HEDT (X399 ir TRX40) platformose. PG Velocita užima labai panašią poziciją kaip ir „MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi“ pagrindinė plokštė, t.y. kainuoja ~250 eurų, todėl bus galima objektyviai įvertinti, kuri iš šių pagrindinių plokščių atrodo stipriau. Kartu patikrinsime, kaip „ASRock“ sureguliavo šią pagrindinę plokštę – ar vėl yra nepaisoma rekomendacinių turbo boost gairių ir i7-10700 dirba išeinant iš 65 W TDP ribų. Taip pat patikrinsime, kiek iš 7 % vidutinio pranašumo 1080p raiškoje prieš „Ryzen 7 3700X“ lieka padidinus rezoliuciją iki 2560 x 1400 ir ar i7-10700 pranašumas palankiausiuose žaidimuose vis dar gali būti dviženklis?