„Core i7-10700“ su „MSI MPG Z490 Carbon WiFi“ prieš „Ryzen 7 3700X“ žaidimuose (I dalis)

Intro

„Core i9-10900K“ prieinamumas parduotuvėse yra ypač ribotas. Ir nesvarbu ar tai Pabaltijo, ar turtingas Beniliukso regionas. Galima teigti, kad šiuo metu įsigyti 10-os kartos „Core“ flagmaną labai sunku arba net neįmanoma. Be nulinių kiekių parduotuvėse tuo įsitikinome laukdami 10900K iš pačio „Intel“. Viskas tiek užsitęsė, kad buvome priversti ieškoti kito sprendimo, kaip pagaliau užvesti naująją Z490 platformą. Bendru sutarimu buvo pereita prie i7 modelio, kas atrodė visai patraukli idėja, nes iš esmės i7 klasės „Comet Lake“ dabar yra sparčiausias procesorius, kurį galima be sunkumų įsigyti. Deja, bet po susitarimo greitai atvykęs i7 sukėlė nusivylimą – net nebuvo kilusi idėja, kad gali atkeliauti non K i7-10700 versija. Paaiškinimas paprastas – K procesoriai šiuo metu netiekiami ir iš to seka labai paprasta logika, kad viską, ką „Intel“ pagamina, „atiduoda“ parduotuvėms. 10-os kartos „Intel“ procesorius, kurį galima spartinti, buvo įtrauktas į ne vieną planą, kaip kad aušintuvų testavimas. Nusivylimas buvo pagrįstas ir tuo, kad eilėje jau laukė ne viena Z490 pagrindinė plokštė, kuri prašosi būtent K versijos. Puikiai žinome, kad su šia „Core“ karta yra sąlyginai įmanomas ir non K procesorių spartinimas, tačiau tai yra limitus turintis metodas. Iš kitos pusės i7-10700 pagal savo kainą yra artimas konkurentas „Ryzen 7 3700X“ procesoriui, kurį jau turime savo atliekamų testavimų duomenų bazėje. Šiam kartui bus įdomu palyginti, koks spartos skirtumas tarp šių dviejų (ir ne tik) procesorių egzistuoja žaidimų sesijose ir ar galios limitų pašalinimas (vadinamas spartinimas) leis išpešti daugiau spartos. Viską bandysime atlikti su „MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi“ pagrindine plokšte, kuri priskiriama prie vidutinio – aukštesnės klasės segmento, neviršijančio 300 eurų. Vieša paslaptis, kad Z490 šeimos pagrindinės plokštės yra gerokai brangesnės už pirmtakes Z390, gamintojams prisidengiant būtinybe stiprinti energijos tiekimo grandinę. Ar MSI sužaidė vien ties tuom nesunkiai išsiaiškinsime, kadangi esame testavę Z390 serijos „Carbon“ ir galėsime lengvai palyginti šių motininių plokščių siūlomas funkcijas už prašomas kainas.