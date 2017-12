„In Win 101C“: paprasta, nebrangu ir skoningai gražu

Intro

303, 509, 301. Tokios skaičių sekos galėtų puikiai tikti mistiniui filmui. 101, 101C. Šituos netgi geriau priskirti žmogžudystės tema vystomam kūriniui. Galbūt C reiškia „Crime“? Tikėtina, kad čia užgimė būsimojo ateities šedevro, prilygsiančio „Se7en“, pavadinimas, tačiau kino juostų kurimą palikime tiems, kas tai nusimano. Mes patys labiau nusimanome apie 101(C) reikšmę kompiuterijos pasaulyje ir iškart neprašaudami pareiškiame, kad tai dar vienas „In Win“ korpusas. Užbėgant įvykiams (apžvalgai) už akių galime paaiškinti, kad papildoma C raide pažymėtas modelis turi USB 3.1 Gen 2 lizdą, aišku C tipo. Tokios savybės pasąmonėje gali automatiškai paversti 101-ąjį į premium klasės korpusą. Taip nėra ir tuo turi džiaugtis norintys kokybiško bei šiuolaikiško korpuso už kuo pigiau. Nebegalime tikslingai sakyti, kad vėl lendame po 100 eurų zona, kadangi mažiau tiek kainuoja ne tik mATX formato 301-as, bet ir didesnių gabaritų 303-as, kurio kaina paskutiniu metu besiekia 80 eurų, nors prieš metus kainai siekiant 100 eurų, mes šį modelį įvertinome kaip vieną geresnių pasirinkimų. Kalbant apie 101-ąjį reikia pažymėti, kad tai arčiau 50 eurų, o ne 100 eurų zonos atsiduriantis korpusas, kai modelis su USB 3.1 Gen 2 statomas į pusiaukelę.