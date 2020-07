„KFA2 RTX 2060 Super EX [1-Click OC]“: kiek gera viena pigesnių RTX 2060 Super?

Intro

Riboti biudžetai naujoms sistemoms įsigyti ne tik verčia pataupyti korpuso, maitinimo šaltinio ar motininės plokštės sąskaita, bet neretai ir vaizdo plokštės tam, kad būtų įsitekta į paskirtą pinigų sumą. Dėl šios priežasties tenka atsisakyti minčių apie ryškiausią premium antkainį turinčias vaizdo plokščių serijas, kaip STRIX (ASUS), AORUS („Gigabyte“) ir Gaming X (MSI) bei imtis žvalgytis į pigesnius tų pačių gamintojų produktus. Bet kartais ir to nepakanka, todėl atsiranda būtinybė pereiti prie ne tokią tvirtą reputaciją turinčių gamintojų, kaip „Gainward“, „Palit“, „Galax“ ar KFA2. Tiesą pasakius, visus šiuos keturis gamintojus galima glausti po „Palit“ vardu. „Palit“ yra didžiausias pasaulyje vaizdo plokščių gamintojas (OEM’as), dominuojantis Azijos rinkoje. „Gainward“ yra didžiausia jos atšaka, kai „Galax“ ir KFA2 yra mažesni prekiniai ženklai, nukreipti į konkrečias rinkas. Šiuo atveju „Galax“ vaizdo plokštės yra skirtos Azijos rinkai, KFA2 – Europos. Nereikia būti labai akylam, kad pastebėtum, jog ekvivalentiškos dviejų gamintojų vaizdo plokštės yra kone identiškos ir skiriasi tik lipduku. Lietuvoje KFA2 produkcija atsirado ne per seniausiai, nors pats prekinis ženklas suformuotas jau seniai ir turbūt labiausiai spėjęs išgarsėti etalonine „Hall of Fame“ serija. Tačiau šiandien testuosime tokį produktą, kuris, kaip ir apžvalgos įžanga, yra susijęs su taupumu bei populiarumu. „KFA2 RTX 2060 Super EX [1-Click OC]“ yra pigiausias modifikuoto dizaino „RTX 2060 Super“ modelis, turintis iš dviejų 100 mm skersmens ventiliatorių sudarytą aušinimo sistemą ir gamykliškai padidintą branduolio taktinį dažnį. Išsiaiškinkime, ar yra ko nerimauti renkantis vieną pigesnių „RTX 2060 Super“, ir ar iš tikrųjų gaunama tiek, kiek mokama?