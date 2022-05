AMD X670E mikroschemų rinkinys palaikys PCIe 5.0

Teigiama, kad AMD ketina atskleisti tris naujos kartos mikroschemų rinkinius, skirtus būsimiems „Ryzen 7000“ procesoriams „Computex“ parodoje. Nors šaltinis teigia, kad „Computex“ parodoje bus paskelbti X670, X670E ir B650 mikroschemų rinkiniai. Kol kas aišku tik tai, kad visi trys mikroschemų rinkiniai egzistuoja ir bus paskelbti vienu metu, o kada tai įvyks žino tik AMD.

Šaltinis teigia, kad X670E bus specialus X670 mikroschemų rinkinio „Extreme“ leidimas. Iš to, ką šaltiniui pavyko patvirtinti iki šiol, X670E turės PCIe Express 5.0 palaikymą tiek vaizdo plokštei, tiek SSD diskams. Tuo tarpu X670 ne E mikroschemų rinkinys mažiausiai palaikys Gen4 standartą, o Gen5 palaikymas vaizdo plokštėms ir SSD nebus privalomas. Kitaip tariant, gali būti tokių situacijų, kai X670 pagrindinė plokštė PCIe Gen5 palaikys tik SSD jungčiai, o vaizdo plokštei bus paliktas Gen4 standartas ir atvirkščiai. Be to, nėra jokių žodžių apie DDR5/DDR4 diferencijavimą, o tai tikriausiai patvirtina, kad reikės brangesnės DDR5 atminties, nesvarbu, kuris mikroschemų rinkinys bus pasirinktas.

