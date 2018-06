„ASRock“ jau greitai pasiūlys vaizdo plokščių europiečiams

Seniau buvo pranešta, kad „ASRock“ kol kas negali pardavinėti savo naujų vaizdo plokščių Europoje, nes to neleidžia AMD. Vienus tai piktino, kiti į tai per daug nekreipė dėmesio. Tuo metu patys „ASRock“ sakė, kad į Europa ir kitas rinkas jie žengs kiek vėliau ir dėl to nereikia pergyventi, nes tai yra jų pačių sprendimas.

„Computex“ parodoje iš „ASRock“ buvo išgirsta, kad jau greitu metu kompanija savo vaizdo plokštes siūlys ir Europoje. Pirmiausia bus siūloma „Radeon RX Vega 56 Phantom Gaming“, kiek vėliau turėtų pasirodyti ir „Vega 64“ versija. Tai bus kiek pagražinti AMD referenciniai modeliai, bet „ASRock“ dirba ir prie pilnai išskirtinio dizaino vaizdo plokščių. Pirmosios „ASRock“ vaizdo plokštės Europoje pasirodys liepą.