„ASRock“ vaizdo plokštės kažkada turėtų pasiekti ir Europą

Visai neseniai sužinojome, kad AMD kol kas kompanijai „ASRock“ neleidžia „Phantom“ vaizdo plokščių pardavinėti Europoje. Tiksli to priežastis nėra aiški, bet tai gali būti „ASRock“ nepatyrimas šiame segmente ar kompanijos vaizdo plokščių nutaikymas į kripto valiutų kasėjus.

„ASRock“, dėl susidariusios situacijos, išplatino pranešimą, bet jame nieko konkretaus vis tiek nepateikiama. Aišku tik tiek, kad kol kas „Phantom“ vaizdo plokštės bus pardavinėjamos Azijos Ramiojo Vandenyno regione ir Pietų Amerikoje. Palaipsniui tikimasi įžengti ir į kitus regionus, tuo pačiu ir į Europą. Kada tai įvyks „ASRock“ neatskleidžia.

„ASRock“ oficialus pranešimas:

TAIPEI, Taiwan, May 8, 2018 – A leading global motherboard and graphics card manufacturer, ASRock, announced entering the graphics card market with the Phantom Gaming range – a strong line up of AMD Radeon™ RX500 series graphics card in April 2018. Initially, ASRock will roll out graphics card business in various regions based on internal planning. Regions with first priorities are APEC and Latin America. Then ASRock will gradually launch the business in other regions. Thanks for all media friends recently putting attention on our Phantom Gaming graphic card business and giving them massive coverages.