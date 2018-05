„Intel“ kuriam laikui sustabdo H310 mikroschemų rinkinių gamybą

Pastebėta, kad naujų H310 mikroschemų rinkinių atsargos išseko greičiau nei per mėnesį, po to, kai šis lustas buvo išleistas. Manoma, kad dėl to reikia kaltinti labai užimtas „Intel“ 14 nm gamybos linijas, H310 lustams tiesiog nebelieka vietos ant konvejerio. „Intel“ bandys šiuos lustus perkelti į 22 nm gamybos linijas, bet kol gamyba įsibėgės praeis keli mėnesiai. Naujos H310 mikroschemų rinkinių partijos tikimasi vėliausiai liepą.

Dėl šios situacijos reikia kaltinti „Intel“ nesugebėjimą pereiti prie 10 nm techproceso. Pagal senesnius planus tai jau turėjo įvykti, todėl mikroschemų rinkiniams būtų vietos ant 14 nm litografijos konvejerio.

Dabar pagrindinių plokščių gamintojai vietoj H310 turės naudoti B360 mikroschemų rinkinius kaip alternatyvą. Tai žinoma padidins pigiausių pagrindinių plokščių kainą.