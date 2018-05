„Asus“ pristato „H370 Mining Master“ pagrindinę plokštę

Pagrindinių plokščių gamintojai siūlo kasėjams specialius savo produktus, bet iki šiol jiems tai to, tai ano trūkdavo. „Asus“ su „H370 Mining Master“ į viską pažvelgė kiek kitaip, bet pripažinsime labai išradingai. Natūraliai ant specialių kasėjams pritaikytų pagrindinių plokščių primontuota daug PCIe x1 lizdų, į juos kišama riser‘io dalis, o į jį USB kabelis. „Asus“ atsisako PCIe x1 lizdų ir mums iškart suteikia USB 3.0 jungtis ir padeda atsikratyti vienos klibančios riser‘io dalies. „H370 Mining Master“ iš viso turi 20 USB 3.0 jungčių, joms priskirta po vieną PCIe liniją, tad teoriškai galime prijungti 20 vaizdo plokščių ir dar vieną į pilną PCIe x16 jungtį.

„H370 Mining Master“ dar turi tris 24 kontaktų ATX jungtis maitinimo blokams sinchronizuoti, be to, gauname ir klaidų ekranėlį, kuris yra labai reikalingas kasykloje. „Asus“ nepamiršo ir įjungimo bei perkrovimo mygtukų ant pačios pagrindinės plokštės. Kitos specifikacijos nėra tokios įspūdingos, bet kasėjams to ir nereikia. Matome porą atminties lizdų, du SATA lizdus, paprastą 4+2 maitinimo grandinę. Vaizdo išvestims parūpintos dvi jungtys: DVI ir HDMI, galinėje dalyje dar keletas USB jungčių, garso išvestys ir „Intel“ tinko jungtis.

Gaila, bet „Asus H370 Mining Master“ kaina kol kas neskelbiama.