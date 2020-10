Daug įvairios informacijos apie „Navi 21“ „Navi 22“ ir „Navi 23“

„Moore’s Law Is Dead“ „YouTube“ kanalas buvo pateikęs daug tikslios ankstyvos informacijos apie „Ampere“, o dabar sulaukėme ilgo ir išsamaus video apie RDNA 2 architektūrą. Reikia suprasti, kad ne visa pateikta informacija pasitvirtins, nes AMD viską labai slepia ir, pavyzdžiui, savo partneriams netgi pateikia klaidingą informaciją apie būsimus RDNA 2 produktus.

Iš tiesų, apie „Navi 21“ „Navi 22“ ir „Navi 23“ plėstis labai nenorime, nes norint viską suprasti geriausia būtų pažiūrėti visą „Moore’s Law Is Dead“ video, todėl pateikiame tik pagrindinę informaciją. Taupantiems laiką taip pat suteikiame progą greitai pasižiūrėti į pagrindinę informaciją iš video ekranvaizdžiuose.

„Moore’s Law Is Dead“ sako, kad AMD nebuvo nustebinti RTX 3090 sparta, dėl to kompanija jaučiasi užtikrinčiau dėl savo padėties. Gali būti, kad dėl to bus padidintas vykdomųjų vienetų kiekis galingiausioje vaizdo plokštėje, kad būtų galima kovoti aukštos spartos segmente. Seniau buvo svarstoma naudoti 68-72 vykdomuosius vienetus, bet dabar imama galvoti apie 72-80 vykdomųjų vienetų vaizdo plokštę („Navi 21“ luste yra 80 vykdomų vienetų). Beje, seniau girdėti gandai apie didelį dažnį vėl kartojami. „Big Navi“ („Navi 21“) lustas turėtų pasiekti 2.15-2,3 GHz dažnį. Atminties posistemė turėtų susidėti iš 256 bit atminties valdiklio ir 16 GB atminties buferio (GDDR6). Atminties pralaidumą turi padėti išnaudoti kažkokia spartinančioji atmintis, bet dar niekas nežino kaip ji veikia. Spėjama, kad galingiausia „Navi 21“ vaizdo plokštė konkuruos su RTX 3080 ir kainuos 549-699 USD. Kaina kol kas dar nėra nuspręsta. Labiau apkarpytą „Navi 21“ lustą turėsianti grafikos korta kovos su RTX 3070 ir turėtų kainuoti 449-599 USD.

„Navi 22“ luste turėtų būti 40 vykdomųjų vienetų ir 192 bit atminties valdiklis, kas leis pasiūlyti 12 GB atminties buferį. Galingiausia „Navi 22“ vaizdo plokštė turėtų siūlyti RTX 2080 Super spartą ir kainuoti 379-449 USD. Apkarpytas „Navi 22“ modelis turėtų konkuruoti su RTX 2070 Super, turėti 160 bit atminties valdiklį ir 10 GB atminties buferį bei kainuoti 299-379 USD. „Navi 22“ produktai turėtų būti išleidžiami kitų metų pirmame ketvirtyje.

Galiausiai „Navi 23“. Apie šį lustą informacija dar labai miglota. Grafikos kortos su šiuo lustų turėtų siūlyti RX 5700 lygio spartą ir kainuoti 179-279 USD. „Navi 23“ išleidimas planuojamas 2020 metų antrame / trečiame ketvirtyje.