DRAM atminties gamintojų pajamos 2022 IV ketvirtyje nukrito 32,5 %

Naujoje „TrendForce” ataskaitoje atskleidžiama, kad paskutinį 2022 m. ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, pasaulinės DRAM atminties rinkos pajamos sumažėjo 32,5 %.

Trys didžiausi DRAM atminties pardavėjai – „Samsung”, „Micron“ ir „SK hynix“ – pranešė apie reikšmingą 25,1 %, 35,2 % ir 41,2 % pajamų nuosmukį. Šį nuosmukį lėmė susikaupusios atsargos ir sumažėjusi paklausa, dėl to sumažėjo kainos, bet ne pardavimai. Bendros DRAM atmintinių pajamos per ketvirtį sudarė 12,2 mln. dolerių, o toks ketvirčio pajamų sumažėjimas yra didžiausias nuo 2008 m. krizės. Nepaisant to, „Samsung“ išliko konkurencinga ir šiuo laikotarpiu patyrė mažiausią procentinį sumažėjimą (25,1 %) tarp pagrindinių DRAM tiekėjų – jos pajamos siekė 4,7 mln. Tuo tarpu „SK hynix“ ir „Micron“ gavo atitinkamai 2,8 mln. ir 2,4 mln. eurų, o jų pajamos per ketvirtį sumažėjo 35 proc. ir 41 proc. Šios trys bendrovės kartu užima 95 % visos DRAM atminties rinkos.