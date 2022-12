„Epic Games“ ir GOG skelbia žaidimų išpardavimų pradžią

„Epic Games“ parduotuvėje vyksta didžiausias visų laikų išpardavimas. Nuo dabar iki sausio 5 d. galite gauti dideles nuolaidas šimtams žaidimų. Parduotuvė siūlo 50 % nuolaidą „Madden NFL 23“, „Tiny Tina’s Wonderlands“, „Grand Theft Auto V: Premium Edition“ ir „Cyberpunk 2077“ žaidimas, 67 %. nuolaida „Far Cry 6 Standard Edition“, „Horizon Zero Dawn Complete Edition“, „Assassin’s Creed Odyssey Standard Edition“ ir „Anno 1800 Standard Edition“ žaidimams bei net 80 proc. nuolaida kitiems žaidimams, pavyzdžiui, „Ghost Recon Breakpoint Standard Edition“.

„Epic Games“ taip pat sugrąžino „Epic“ kuponą. Šis 25 proc. nuolaidos kuponas automatiškai pritaikomas kai perkamas reikalavimus atitinkantis žaidimas už daugiau nei 14,99 JAV dolerio. Tuo viskas nesibaigia, nes „Epic“ per išpardavimą kiekvieną dieną dovanoja po nemokamą žaidimą. Dabartinis nemokamas žaidimas yra „Them’s Fightin’ Herds“, jį bus galima į savo biblioteką pridėti iki gruodžio 20 dienos 18 val.

GOG žiemos išpardavimas taip pat įsibėgėja. Šį kartą skaitmeninė parduotuvė taiko nuolaidas daugiau nei 4500 žaidimų, kurių kainos sumažintos labai stipriai. „XCOM 2: War of the Chosen“, sumažinus kainą 95 procentais, atpigo iki 2,99 JAV dolerio, o „Dracula“ trilogiją galima įsigyti vos už 0,99 JAV dolerio. „The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition“ po 80 proc. nuolaidos kainuos tik 9,99 JAV dolerio. „Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition“ taip pat atpigintas 80 proc. ir kainuoja tik 11,99 dolerio.

GOG taip pat rengia specialias dovanas, staigius pasiūlymus, išskirtinius paketus, konkursus ir kt. GOG žiemos išpardavimas tęsis iki sausio 2 d. 18.00 val. „Steam“ kasmetinis žiemos išpardavimas turėtų prasidėti gruodžio 22 d.