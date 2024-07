„Noctua“ išleidžia „NH-D15 G2“ oro aušintuvą procesoriams

Viena, 2024 m. liepos 2 d. – Šiandien „Noctua“ išleido ilgai lauktą „NH-D15 G2“ naujos kartos procesoriaus aušintuvą flagmaną ir „NF-A14x25r G2“ apvalaus rėmelio 140 mm ventiliatorius. Tęsiant kultinio „NH-D15“ ir jo „NF-A1“5 ventiliatorių palikimą, naujuose „G2“ gaminiuose įdiegtos naujausios „Noctua“ technologijos ir jie visais atžvilgiais kruopščiai patobulinti, kad užtikrintų dar geresnį tylų aušinimą nei apdovanojimus pelnę jų pirmtakai.

„Mūsų „G2“ gaminiai buvo kuriami daugelį metų, todėl nuostabu, kad pagaliau galime pasiūlyti pirmuosius iš jų savo klientams“, – sako Roland Mossig („Noctua“ generalinis direktorius). „Susidūrėme su įvairiais iššūkiais tiek projektuodami, tiek gamindami, tačiau nenusileidome ir nuėjome papildomą kelią, kad įsitikintume, jog „G2“ bus verti įpėdiniai vienų žymiausių mūsų modelių. Esu įsitikinęs, kad kai laikysite juos rankose, galėsite pajusti tam tikrą atsidavimą ir atkaklumą, kuris buvo įdėtas kuriant šiuos ventiliatorius ir aušintuvus.“

„NH-D15 G2“ yra dar labiau patobulinta antroji „Noctua“ kultinio „NH-D15“ karta. Su moderniausiais, greitį keičiančiais „NF-A14x25r G2“ PWM ventiliatoriais, aštuoniais šiluminiais vamzdeliais ir asimetriškais briaunų kampais, kurie buvo kruopščiai sureguliuoti, kad veiktų kartu su naujaisiais ventiliatoriais, jis pasiekia dar geresnes tylaus aušinimo charakteristikas nei jo apdovanojimus pelnęs pirmtakas. Todėl „G2“ versija yra tikras flagmanas, tęsiantis originaliojo „NH-D15“ palikimą ir praplečiantis aušinimo oru ribas bei prilygstantis daugelio „viskas viename“ (AIO) aušinimo vandeniu sprendimų efektyvumui.

Be dar didesnio našumo, „NH-D15 G2“ taip pat pasižymi geresniu suderinamumu, nes jo konstrukcija yra su poslinkiu, todėl neuždengia daugumos dabartinių pagrindinių plokščių viršutinio PCIe x16 lizdo. Galiausiai, bet ne mažiau svarbu tai, kad „G2“ versija buvo patobulinta naudojant „Torx®“ pagrindu veikiančią „SecuFirm2+™“ tvirtinimo prie kelių lizdų sistemą su pridedamu „NM-SD1“ atsuktuvu, taip pat naudojant geresnę „Noctua NT-H2 termo pastą. Trumpai tariant, „NH-D15 G2“ patobulintas beveik visais atžvilgiais – nuo radiatoriaus ir ventiliatorių iki montavimo, termo pastos ir priedų pakuotės. Be to, „Noctua“ suteikia patikimą 6 metų gamintojo garantiją, todėl tai yra naujas numeris vienas pasirinkimas klientams, kurie reikalauja geriausio iš geriausio oro aušinimo.

„NH-D15 G2“, kuriame optimizavimas atsižvelgiant į konkrečią platformą pakyla į naują lygį, galima įsigyti įprastą, standartinę versiją ir du specializuotus variantus: Įprastame „NH-D15 G2“ naudojamas toks pat vidutinio išgaubtumo pagrindas, kaip ir daugumoje kitų „Noctua“ aušintuvų, todėl jis yra puikus universalus aušintuvas, užtikrinantis optimalius rezultatus AM5 procesoriuose, kai pridedamas ofsetinis tvirtinimas, ir LGA1700 procesoriuose, kai naudojamos pridedamos „NM-ISW1“ tarpinės poveržlės (arba papildomi, vadinamieji kontaktiniai rėmeliai), kad būtų sumažinta procesoriaus deformacija dėl ILM spaudimo. HBC (angl. High Base Convexity) variantas yra specialiai optimizuotas LGA1700 procesoriams, kurie naudojami su visu ILM spaudimu arba dėl ilgalaikio naudojimo nuolat deformuojasi, užtikrinant puikią kontakto kokybę, nepaisant įgaubtos procesoriaus formos. LBC (Low Base Convexity) variantas, priešingai, yra specialiai optimizuotas palyginti ploktiems procesoriams. Todėl jis užtikrina puikią kontakto kokybę su AMD AM5 net ir be išstumto tvirtinimo, taip pat su kitais palyginti plokščiais procesoriais (pvz., AM4, LGA2066, LGA2011(-3), užlenktais arba pagal užsakymą gaminamais plokščiais šiluminiais dangteliais ir t. t.).

Klientams, kurie norėtų atnaujinti turimus produktus, pavyzdžiui, pirmos kartos „NH-D15“, „NH-D15S“ arba „NH-U14S“ serijos aušintuvus, naujieji apvalaus rėmelio „NF-A14x25r G2“ ventiliatoriai taip pat bus siūlomi atskirai, tiek įprastame vieno ventiliatoriaus pakete („NF-A14x25r G2“ PWM), tiek specialiame dviejų ventiliatorių pakete, skirtame push-pull konfigūracijoms („NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP“). Kaip ir iš anksto „NH-D15 G2“ modelyje sumontuoti ventiliatoriai, Sx2-PP rinkinyje esantys ventiliatoriai yra tiksliai sureguliuoti su 50 aps/min. greičio poslinkiu, kad būtų išvengta akustinės sąveikos reiškinių, tokių kaip periodinis dūzgimas ar pertraukiama vibracija.

Šiuo metu planuojama, kad „NF-A14x25 G2“ ventiliatoriaus kvadratinio rėmo versija, skirta vandens aušinimo radiatoriams ir korpuso aušinimui, bus pristatyta rugsėjo mėn.