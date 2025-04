„Nintendo“ atskleidė „Switch 2“ išleidimo datą ir kainą

Per naujausią „Nintendo Direct“ transliaciją „Nintendo“ pagaliau atskleidė naujos informacijos apie savo naujos kartos žaidimų nešiojamąjį kompiuterį. Pristatyme pateikta daug informacijos, įskaitant pagrindines būsimos sistemos specifikacijas.

Naujasis žaidimų kompiuteris turi 7,9 colių ekraną su 1080p raiška, palaikantį HDR ir galintį pasiekti iki 120 kadrų per sekundę dažnį. Pažymėtina, kad sistema palaiko 4K raišką, kai yra prijungta prie išorinio ekrano, o HDR režimu galima pasiekti iki 4K 60 FPS. Tarp patvirtintų žaidimų yra „Metroid Prime 4“, kuris palaikys 1080p 120 kadrų per sekundę našumo režimą. Mobiliame režime kokybė atitinkamai koreguojama iki 1080p 60 kadrų per sekundę ir 720p 120 kadrų per sekundę.

Viena iš išskirtinių naujovių yra patobulintas „Joy-Con“, dabar vadinamų „Joy-Con 2“, funkcionalumas. Šiuose valdikliuose įdiegtas naujas pelės režimas, suderinamas su tam tikrais žaidimais ir technologijų demonstracijomis.

„Switch 2“ specifikacijos

SoC: „NVIDIA“ pagamintas specialus procesorius

Ekranas: 1920×1080 120 Hz LCD ekranas su HDR režimu: 7,9″ 1920×1080 120Hz su HDR režimu

Ekrano išvestis: iki 4K (60 FPS) TV režimu

Saugykla: 256 GB + „microSD Express“ išplėtimas (iki 2 TB)

Ryšiai: 1: „WiFi 6“, dviguba C tipo USB, „GameCard“ ir „MicroSD Express“ lizdas

Akumuliatorius: 5220 mAh

Išleidimo data: 2025 m. birželio 5 d.

Kaina: 449 USD

„Nintendo“ patvirtina, kad „Switch 2“ pasirodys birželio 5 d. Mažmeninė „Switch 2“ kaina bus 449 JAV doleriai, o „Mario Kart Bundle“ kainuos 499 JAV dolerius.