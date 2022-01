„Norton“ antivirusinė įdiegia kripto valiutų kasimo programą neatsiklaususi naudotojo

Jei esate Norton 360 antivirusinės programos naudotojas, yra dėl ko sunerimti. Nuo praėjusių metų jie eksperimentuoja su kripto valiutų kasimo programa, kuri dabar įdiegiama pagal numatytuosius nustatymus. Nenustebčiau, kad iššokantis langas paskui prašo įjungti kasimą, o nesuprantantys naudotojai tai padaro ir paskui nesupranta dėl ko jų kompiuteris kaista ir veikia lėtai.

Socialinėse platformose vis daugiau naudotojų pradeda skųstis dėl „naujos funkcijos“, kuri visiškai nesusijusi su pagrindinėmis programinės įrangos komplekto funkcijomis – antivirusine programine įranga. Jei perskaitysite „Norton“ paaiškinimą, kasimo programa kasa „Ethereum“. „Norton“ teigia, kad kripto valiutą saugo savo serveriuose ir už tai pasiima 15 % komisinius. Tai „Norton“ gal ir skamba sąžiningai, bet atsižvelgiant į tai, kad už investicijas į techninę įrangą ir sunaudotą energiją moka naudotojas, o gedimo atveju „Norton“ visai neneša atsakomybės, tai mažų mažiausiai yra slidus reikalas. Be to, „Norton“ gauna 15% jūsų „Ethereum“ vertės nedarydamas nieko. Norint kasti kripto valiutas reikia būtinai sukonfigūruoti savo įranga, nes su gamykliniais nustatymais energijos sąnaudos yra didelės ir dėl to dalys labai kaista.

Tai dar kartą yra vienas iš daugelio pavyzdžių, kai įmonė suklysta. Tuo tarpu galutiniai naudotojai dabar skundžiasi, kad negali išjungti kasimo programos. Norint tai padaryti pirmiausia reikėtų pateikti į „Norton 360“ administratoriaus nustatymų puslapį ir išjungti „Norton“ produkto apsaugą nuo klastojimo. Tik po to galima pašalinti NCrypt.exe.

„Norton“ DUK skiltyje paaiškino, kad paslauga aktyvuojama tik gavus naudotojo leidimą. Be to, naudotojai gali išjungti paslaugą naudodami „Norton Crypto“ prietaisų skydelį, bet korporacija DUK nepaaiškina, kodėl kasimo įranga dabar įdiegiama automatiškai.