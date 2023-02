Nuimtas „Ryzen 9 7950X3D“ karščio dangtelis

Kaip jau darosi įprasta pasirodžius naujam procesoriui, „Der8aurer“ iš karto nuima jo karščio dangtelį. Spartintojas tą pačią operaciją atliko ir ką tik išleistam „Ryzen 9 7950X3D“. Karščio dangtelį pavyko nuimti be problemų, o nuvalius branduolių lustus paaiškėjo, kad procesorius atrodo kaip bet kuris kitas 7950X procesorius be 3D atminties. Jeigu pamenate, AMD pateiktose vizualizacijose buvo rodoma, kad 3D atmintis matosi, bet iš tikro to nėra.

Kaip vyko karščio dangtelio nuėmimas galite pamatyti video.